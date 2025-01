Erinnerungen an 2010: Expertin erwartet Vulkanausbruch auf Island

Nirgendwo sonst in Europa gibt es mehr aktive Vulkane als auf Island. Immer wieder kommt es auf der Insel auch zu Ausbrüchen. Nach einer Erdbebenserie steht laut einer Expertin nun sogar ein Ausbruch am größten Gletscher des Kontinents bevor. Das weckt Erinnerungen an zwei Vulkanausbrüche im Jahr 2010, die den europäischen Flugverkehr lahm legten.

Expertin sicher: „Wird eine Eruption geben“

Knapp 130 Erdbeben hatte es Schätzungen zufolge am Dienstag innerhalb weniger Stunden auf Island gegeben. Zwar war ein Großteil davon nicht spürbar und kein einziges Erdbeben auf der Richterskala als stark gekennzeichnet, doch die Erdbeben könnten Anzeichen für einen neuen Vulkanausbruch sein.

So sammele sich aktuell Magma zehn Kilometer unterhalb des Vulkans Bárdarbunga an, erklärte die Leiterin der isländischen Wetterbehörde, Kristín Jónsdóttir, der Deutschen Presse-Agentur. Jónsdóttir ist für Vulkane und Erdbeben zuständig. „Letztendlich wird es eine Eruption geben“, lautet ihre Prognose.

Vulkanausbruch könnte zu großen Fluten führen

Das könnte wiederum weitreichende Folgen haben: So liegt der Vulkan Bárdarbung im Nordwesten des größten Gletschers Europas außerhalb der Polargebiete, dem Vatnajökull. Sollte es unter diesem Gletscher zu einem Ausbruch kommen, würde das laut Jónsdóttir zu katastrophalen Fluten führen.

An welcher Stelle der Vulkan tatsächlich ausbricht, sei allerdings noch ungewiss. Ein Zeitpunkt für den Ausbruch kann ebenfalls noch nicht bestimmt werden. So sei der Ausbruch auch erst in einigen Jahren möglich, so die Leiterin der isländischen Wetterbehörde.

Riesige Aschewolke wie 2010 über Island möglich

Aufgrund der möglichen weitreichenden Folgen erinnert die aktuelle Situation an die massiven Vulkanausbrüche auf Island im Frühjahr 2010. Damals war das Vulkan-System Eyjafjallajökull ausgebrochen und hatte kilometerhohe Aschewolken in den Himmel ausgestoßen. Diese Aschewolken blieben für Tage im Himmel und behinderten den gesamten Flugverkehr in Nord- und Mitteleuropa.

Wie der Bárdarbung liegt auch der Eyjafjallajökull unter einem Gletscher. Sollte es nun erneut zu einem Ausbruch unter dem Gletscher kommen, würde laut Jónsdóttir daher ebenfalls eine ähnliche Aschewolke wie vor fast 15 Jahren entstehen. Allerdings seien die Folgen für den Flugverkehr diesmal vermutlich geringer, da man aus 2010 gelernt habe, ist die Expertin optimistisch.