Kind verjagt mutmaßlichen Einbrecher

Beim Aufhebeln einer Haustür ist ein mutmaßlicher Einbrecher von einem schreienden Kind verjagt worden. Die beiden 12- und 15-jährigen Geschwister seien am Montag alleine im Elternhaus in Wiesbaden gewesen, als jemand an der Tür geklingelt haben soll, teilte die Polizei mit. Als niemand die Tür öffnete, soll der Täter angefangen haben, die Haustür im Stadtteil Bierstadt aufzuhebeln.

Wegen der Geräusche soll eines der Kinder angefangen haben, laut zu schreien. Das habe den mutmaßlichen Einbrecher verjagt, er sei geflüchtet. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben frische Einbruchsspuren an der Tür fest. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.