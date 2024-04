Auf den Social-Media-Kanälen des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Frau Kate Middleton war es in den vergangenen Wochen eher ruhig. Nun meldete sich das Paar mit einer Nachricht an ihre Follower.

Seit Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung über einen Beitrag auf Instagram öffentlich gemacht hat, war es auf den Social-Media-Kanälen von "The Prince an Princess of Wales" eher ruhig geworden. Nun meldeten sich aber sowohl Prinz William als auch seine Frau Kate mit einem gemeinsamen Statement zurück. Dabei ging es um den Messerangriff, der sich kürzlich in einem Einkaufszentrum in Sydney ereignet hat. Was das royale Paar der Öffentlichkeit mitteilte und wie sich König Charles III. und Königin Camilla zu dem Vorfall äußerten.

Übrigens: Gerüchten zufolge soll das Bekanntwerden von Kates Krebserkrankung die Folge einer Erpressung gewesen sein. Jemand soll sich Zugang zu Kates Krankenakten verschafft haben. Nachdem die Öffentlichkeit von ihrer Erkrankung erfuhr, haben sich einige Stars bei der Prinzessin von Wales entschuldigt.

William und Kate: Mit dieser Nachricht wenden sie sich an die Öffentlichkeit

In der australischen Millionenmetropole Sydney kam es am 13. April zu einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum, bei dem sechs Menschen ihr Leben verloren. Die Tat sorgte weltweit für Bestürzung und auch die britischen Royals brachten öffentlich ihr Entsetzen und ihre Trauer über den Vorfall zum Ausdruck. So veröffentlichten Prinz William und seine Frau, Prinzessin Kate, auf dem gemeinsamen Instagram-Account erstmals eine Nachricht, die von beiden unterzeichnet ist.

In der Instagram-Story des Paares hieß es: "Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney heute Morgen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Angehörigen der Opfer und der heldenhaften Rettungskräfte, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere zu retten." Unterzeichnet war das Statement mit den Initialen "W & C" für William und Catherine. Es war eines der ersten öffentlichen Statements von Prinzessin Kate seit ihrer Bekanntgabe, dass sie sich einer präventiven Chemotherapie unterzieht und das erste Statement, dass seit Bekanntwerden der Erkrankung von beiden Royals unterzeichnet wurde.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Schockiert und entsetzt" - auch König Charles III. und Königin Camilla äußern sich

Doch nicht nur William und Kate äußerten sich über den Messerangriff, der laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mindestens 17 weitere Menschen verletzt zurückließ. Auch Williams Vater, König Charles III. und seine Frau Königin Camilla veröffentlichten ein Statement. In diesem hieß es: "Meine Frau und ich waren zutiefst schockiert und entsetzt, als wir von der tragischen Messerstecherei in Bondi hörten. Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen derjenigen, die bei solch einem sinnlosen Angriff so brutal getötet wurden." Charles III. dankte den Ersthelfern und Notdiensten für ihren Mut und ihre schnelle Reaktion in einer so kritischen Situation.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die große Anteilnahme der britischen Königsfamilie für den Messerangriff in Sydney kommt nicht von ungefähr, denn Australien ist Teil des britischen Commonwealth. Als Staatsoberhaupt von Australien hat König Charles. III traditionell nicht nur eine zeremonielle Rolle, sondern auch eine symbolische Verbindung und Verantwortung gegenüber den Bürgern Australiens.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: Nicht nur Prinzessin Kate ist an Krebs erkrankt. Auch König Charles III. machte Anfang des Jahres seine Krebserkrankung öffentlich. Weil er bis vor Ostern keine öffentlichen Termine mehr wahrnahm, musste seine Frau, Königin Camilla, vermehrt für ihn einspringen.