Nebel aber auch Sonne in den kommenden Tagen

Nebel und teils Glätte erwartet die Menschen in Hessen am Freitag und am Wochenende. Wenn sich das nebelig-trübe Wetter auflöse, komme aber auch die Sonne durch in es bleibe in den kommenden Tagen niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Am Freitag sei mit Temperaturen zwischen null und vier Grad zu rechnen. Am Wochenende würden die Temperaturen mit bis zu fünf oder sechs Grad stabil bleiben.

