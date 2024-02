Von wegen Fünfzig-Fünfzig: Wissenschaftler nehmen Münzwürfe ins Visier

Die Entscheidung per Münzwurf ist doch nicht ganz fair – das hat ein Mathematiker nun herausgefunden. Doch mit welcher Seite gewinnt man öfter?

Der Mensch trifft bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das klingt nach einer verrückt hohen Zahl, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Mensch etwa acht Stunden schläft, in denen er noch nicht einmal entscheiden kann, ob er nun schnarcht oder nicht, bedeutet das: Alle drei Sekunden entscheidet er sich für irgendetwas. Links oder rechts und so weiter … Zum Glück sind die meisten Entscheidungen nur klitzeklein und laufen automatisch ab, wie zum Beispiel im Auto an der Ampel bei Grün Gas zu geben, sonst würde der Mensch vor lauter Hin-und-Her-Grübeln zu gar nichts anderem mehr kommen.

Auf welcher Seite landet die Münze? Es hängt von der Wurftechnik ab

Falls Sie sich entschieden haben, diesen kurzen Text weiterzulesen, kommt jetzt eine entscheidende Neuigkeit. Es geht um den Münzwurf, Entscheidungshilfe seit Tausenden Jahren. Kopf oder Zahl! Irre, aber sogar Fußballspiele wurden gelegentlich so entschieden, bis jemand auf die Idee mit dem Elfmeterschießen kam. Bislang dachte man: Münzwurf, faire Sache, die Chancen stehen da 50:50.

Mathematiker aber hatten schon in der Vergangenheit so ihre Zweifel, nun hat sie der Kollege Frantisek Bartos von der Universität Amsterdam bestätigt. Wie die Zeitschrift Spectrum berichtet, kam er nach zum Teil zwölfstündigen Münzmarathons mit Freiwilligen und insgesamt 350.757 Münzwurfen zu folgendem Ergebnis: 178.078-mal zeigte die Münze nach dem Wurf dieselbe Seite an, mit der sie anfangs obenauf lag, also in 50,76 Prozent aller Fälle. Es hängt offenbar ein wenig von der Wurftechnik ab! Münzewerfen mit Freunden sei übrigens angenehmer als erwartet, sagt Bartos: "Eine schöne Beschäftigung." Falls Sie sich also nicht entschieden haben, was Sie heute Abend machen wollen ...

Lesen Sie dazu auch