Staffel 4 von "You": Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung im Stream auf Netflix

Netflix hat die vierte Staffel von "You - Du wirst mich lieben" angekündigt. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung sowie einen ersten Trailer.

Die ersten drei Staffeln der Netflix-Serie waren sehr erfolgreich, doch Fans mussten sich, ähnlich wie im Jahr 2020, auch dieses Jahr gedulden. Denn beide Jahre blieben und bleiben ohne neue Folgen von "You - Du wirst mich lieben". Es steht zwar schon länger fest, dass es eine Staffel 4 geben wird, nun wurde aber ein Startdatum für 2023 veröffentlicht - beziehungsweise zwei.

Sie wollen mehr über die neue Staffel der Serie erfahren? Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle bisher bekannten Informationen rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung. Zudem haben wir am Ende erste Einblicke für Sie.

"You - Du wirst mich lieben": Start von Staffel 4

Nachdem schon länger bekannt ist, dass es eine vierte Staffel geben wird, hat Netflix nun ein festes Datum für den Start genannt - oder besser gesagt zwei. Die neue Staffel von "You" soll in zwei Teilen veröffentlicht werden. Am 10. Februar 2023 geht Teil 1 an den Start und einen Monat später, am 10. März 2023, folgt schließlich der zweite Teil.

Folgen von "You": Staffel 4 im Stream bei Netflix

Wie viele Episoden die neue Staffel haben wird wissen wir bisher nicht genau. Klar ist aber: "You", Staffel 4 wird in zwei Teilen erscheinen. Da die ersten drei Staffeln jeweils zehn Folgen hatten, ist anzunehmen, dass dem auch in der neuen Season so sein wird. Basierend darauf haben wir Ihnen hier eine Übersicht über die kommenden Episoden erstellt:

Teil 1 ab Mitte Februar 2023

Folge 1: Titel noch unbekannt

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Teil 2 ab Mitte März 2023

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Folge 9: Titel noch unbekannt

Folge 10: Titel noch unbekannt

Sobald es neue Informationen wie die genaue Folgen-Anzahl sowie Episoden-Titel gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

"You - Du wirst mich lieben": Handlung von Staffel 4

Von öffentlicher Seite ist bisher eher wenig zur Handlung der vierten Staffel bekannt. Netflix zeigt jedoch, dass es für Joe diesmal nach Europa, genauer nach Paris und London, geht. Zudem fungiert er in der neuen Staffel als Professor.

Recap Ende von Staffel 3:

Die dritte Staffel nahm kein gutes Ende für Joes Frau Love. Nachdem sich herausgestellt hat, dass beide Teile der Beziehung sehr aufeinander fixiert sind, lernte Joe jemand neuen kennen. Das führte bei Love zu keiner Begeisterung. Nach einem heftigen Streit zündet Joe das Haus an und will seine Spuren verwischen, indem er sich zwei Zehen abschneidet und diese zusammen mit Love verbrennen lässt.

Kurz vor Schluss zeigen die letzten Szenen Joe entspannt in Paris, zusammen mit seiner neuen Geliebten Marienne.

Besetzung von Staffel 4: Schauspieler im Cast von "You"

Da es wiedereinmal einen Ortswechsel gibt, könnte sich der Cast bis auf den Hauptdarsteller Joe (Penn Badgley) und seine Geliebte Marienne (Tati Gabrielle), die ihn nach Paris gefolgt ist, komplett ändern. Im Ankündigungsvideo sind mehrere neue Schauspielerinnen und Schauspieler in verschiedenen Rollen zu sehen. Eine Übersicht finden Sie hier:

Amy Leigh Hickman als Nadia

als Nadia Charlotte Richie als Kate

Ed Speleers als Rhys

Tilly Keeper als Phoebe

Lukas Gage als Adam

Trailer von "You - Du wirst mich lieben", Staffel 4:

Zwar gibt es bisher noch keinen Trailer, dafür hat Netflix aber Ende September erste Einblicke in die neue Staffel veröffentlicht. Die offizielle Ankündigung zur vierten Staffel von "You" finden Sie hier: