Brennender Hut löst großen Feuerwehreinsatz aus

Zahlreiche Feuerwehrleute sind wegen eines brennenden Hutes in Bisingen im Zollernalbkreis ausgerückt. Ein Mann habe das Kleidungsstück auf einer Stehlampe in seinem Wohnheimzimmer abgelegt, teilte die Polizei mit. An der heißen Glühbirne habe sich der Hut am Samstag entzündet und den Rauchmelder an der Decke ausgelöst. Die Feuerwehr sei daraufhin mit rund 80 Einsatzkräften zu dem Wohnheim ausgerückt. Sanitäter brachten den Mann zu einer Untersuchung ins Krankenhaus.

