Stefan Krause, wie ist dir der Weg aus der Alkoholsucht gelungen?

Bekannt wurde Stefan Krause als Sänger der Augsburger Band John Garner. Im Podcast spricht er öffentlich über seine Alkoholsucht und seinen Weg in die Abstinenz.

Ein Jahr ohne Alkohol, ein Jahr trocken – dieses Jubiläum feierte der Augsburger Sänger Stefan Krause kürzlich und entschied sich, öffentlich über seine Sucht zu sprechen. Jahrelang gehörte regelmäßiges Trinken für den Musiker zu seinem Leben dazu, nüchtern stand er nur selten auf der Bühne. Im Podcast " Augsburg, meine Stadt" gibt Krause im Gespräch mit Redakteurin Ida König Einblicke, welche teils kuriosen Dinge er unternahm, um an Bier zu kommen und in welchem Moment er endgültig den Entschluss fasste, mit dem Trinken aufzuhören.

Krause will mit seinem Weg an die Öffentlichkeit auch anderen Menschen Mut machen, sich helfen zu lassen. Im Podcast erzählt er von seinen ersten Therapiesitzungen und spricht auch darüber, welche Unterstützung er im Freundeskreis erfahren hat. Zudem nimmt er die Hörerinnen und Hörer mit in den Alltag eines Künstlers, der lange Zeit davon überzeugt war, dass er den Alkohol braucht, um kreativ arbeiten zu können und im Lauf des vergangenen Jahres ganz neue Seiten an sich entdeckt hat.

Der Podcast mit John-Garner-Sänger Stefan Krause bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie sind selbst betroffen? Hilfe finden Sie unter anderem bei der Suchtfachambulanz der Caritas in Augsburg.