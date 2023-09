Ist Bayern bei den erneuerbaren Energien wirklich spitze?

Ist Bayern wirklich so spitze, wie viele behaupten? Dem gehen wir nach. Dieses Mal mit einem Podcast zum Thema erneuerbare Energien – mit Martin Huber und Ludwig Hartmann.

Tut der Freistaat Bayern genug für die Energiewende? Hätten die Atomkraftwerke nicht abgeschaltet werden sollen? Woher kommt in Zukunft der Strom? Spätestens seit Russland die Ukraine angegriffen hat und kein Gas mehr an Deutschland liefert, beschäftigen Energiewende und teure Energiekosten viele. Doch eigentlich wird seit Jahren über das Thema debattiert.

Wo sollen Windräder stehen? Wie soll Windstrom aus dem Norden nach Bayern kommen – und bayerischer Solarstrom in den Norden? Das sind nur zwei Themen, die seit Langem heftig diskutiert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage: Was hat der Freistaat schon geschafft auf dem Weg zur Energiewende? CSU-Generalsekretär Martin Huber sagt: viel. "Wir sind die Nummer eins bei der installierten Leistung. Wir sind die Nummer eins bei den Fotovoltaik-Anlagen, bei Geothermie, bei Wasserkraft und Biomasse. Und auch bei der Windkraft belegen wir einen ordentlichen Platz."

"Wirklich spitze?!" Podcast klärt die Frage, wie weit Bayern bei der Energiewende ist

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im bayerischen Landtag, sieht das anders. Er sagt: "Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Bayern gerade einmal vier Windkraftanlagen neu genehmigt. In Nordrhein-Westfalen – einem deutlich kleineren Bundesland – waren es 183. Das zeigt ganz deutlich: Da ist Bayern Schlusslicht und nicht vorne mit dabei."

Wer von beiden hat recht? Das klären wir in unserem Sonder-Podcast zur Landtagswahl "Wirklich spitze?!" Der Energie-Experte unserer Redaktion, Michael Kerler, ordnet die Aussagen der beiden Politiker ein und erklärt, in welchen Bereichen der Energiewende Bayern wirklich gut dasteht und wo es noch Nachholbedarf gibt.

Diese Folge ist Teil der Podcast-Reihe "Wirklich spitze?!". Anlässlich der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 klären wir gemeinsam mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie Mitgliedern unserer Redaktion, was in Bayern wirklich gut läuft und wo wir Nachholbedarf haben.