Debatte nach Unfall entfacht: Kommt die Promille-Grenze von 0,0?

In Thüringen starben sieben Menschen bei einem schweren Unfall. Der Verursacher war betrunken. Nun ist eine Diskussion über die Promille-Grenze am Steuer entfacht.

Es waren dramatische Szenen, welche sich am 1. April auf der B247 bei Lad Langensalza abspielten. Ein betrunkener Fahrer, der zudem keinen Führerschein hatte, raste in zwei entgegenkommende Autos. Die Fahrzeuge gingen in Flammen auf, sieben Menschen starben. Die Bilder vom Unfallort schockierten bundesweit viele Menschen. Nach dem schwerem Unfall in Thüringen ist nun eine Debatte um die Promille-Regelung im Straßenverkehr entfacht. Die Diskussionen sollen auch Teil der anstehenden Innenministerkonferenz sein.

0,0-Promille-Grenze in Deutschland wohl Thema bei Innenministerkonferenz

Der folgenschwere Unfall war am Donnerstag Thema im Thüringer Landtag. Im Innenausschuss musste Innenminister Georg Maier (SPD) Frage und Antwort stehen. Er forderte in diesem Zuge strengere Regelungen für den Straßenverkehr. Das berichtet Bild unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Die konkrete Forderung: Eine 0,0-Promille-Grenze für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Maier will seinen Vorschlag offenbar der Innenministerkonferenz (IMK) machen.

Im Innenausschuss wurde Maier von Referatsleiter Jürgen Loyen begleitet. Er ist für Einsatz und Verkehrsaufgaben zuständig. Loyen soll erklärt haben, dass die Polizei durchaus mehr Autofahrerinnen und Autofahrer kontrollieren könne, dafür aber mehr Polizistinnen und Polizisten brauche.

Null-Promille-Grenze im Straßenverkehr? Es gibt Kritiker und Befürworter

Maier dürfte bei seinem Vorstoß einige Befürworter haben. Die Unterstützung vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat dürfte im sicher sein. Dieser fordert schon seit einigen Jahren, dass kein Alkohol am Steuer erlaubt sein soll.

Es gibt allerdings auch einige Kritiker von Maiers Forderung. "So einen furchtbaren Unfall als Aufhänger zu nehmen für die 0,0-Promille-Grenze, ist fast schon schäbig," schimpfte FDP-Innenexperte Dirk Bergner im Interview mit Bild: "Nach jetzigem Stand hatte der mutmaßliche Unfallfahrer so eine kriminelle Energie, dass ihn eine 0,0-Grenze nicht beeindruckt hätte."

Die nächste Innenministerkonferenz steht im Juni an.