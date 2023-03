49-Euro-Ticket: Verkehrsminister wollen einheitliche Regel für Studierende

Am 1. Mai kommt das 49-Euro-Ticket. Noch immer sind nicht alle offenen Fragen geklärt, doch nun sollen die letzten Hürden genommen werden.

"Wir haben weitere und letzte Hürden beim Deutschlandticket genommen", sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) nach einem Treffen der Verkehrsministerinnen und -minister der 16 Bundesländer am Mittwoch in Aachen. Dabei ging es insbesondere darum, wie das Ticket für 49 Euro in die vorhandene Tarifstruktur integriert werden könne. Das betreffe vor allem das Angebot für Studierende. Laut Krischer sei eine Grundlage für eine bundeseinheitliche Regelung gelegt worden. Wie genau diese aussieht, darauf ging der Verkehrsminister nicht ein.

In der vergangenen Woche hatte der Bundestag die Finanzierung des 49-Euro-Tickets beschlossen. Von 2023 bis 2025 stellt der Bund demnach jeweils 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereit, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern wegen des günstigen Preises zur Hälfte auszugleichen. Die Länder sollen für die andere Hälfte aufkommen.

49-Euro-Ticket soll am 1. Mai starten

Das 49-Euro-Ticket soll ab dem 1. Mai eingeführt werden und den Nachfolger für das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 darstellen. Eigentlich hatte es bereits zum Jahresbeginn starten sollen, doch Bund und Länder konnten sich lange nicht über die Finanzierung und Einzelregelungen einigen.

Es wird für 49 Euro pro Monat in einem Abonnement angeboten. Neben dem Preis soll sich im Vergleich zum 9-Euro-Ticket nicht viel ändern. Die Fahrkarte wird in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs Gültigkeit besitzen. Das gilt vor allem für Straßenbahnen, Busse, Regionalbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Fernzüge der Deutschen Bahn, wie ICE und IC, können mit dem 49-Euro-Ticket nicht genutzt werden.

Ab dem 3. April soll der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket beginnen. Um das 49-Euro-Ticket vorzubestellen, gibt es derzeit zwei Optionen: die Deutschlandticket-App und der Online-Shop des Eisenbahnunternehmens Transdev.

Bayern will zusätzlich 29-Euro-Ticket einführen

In Bayern soll es zusätzlich ein Ticket für 29 Euro für Studierende und Azubis geben. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung ist das Startdatum des 29-Euro-Tickets der 1. September. Neben Azubis und Studierenden sollen auch Freiwilligendienstleistende das 29-Euro-Ticket nutzen dürfen – beispielsweise Absolventinnen und Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder eines Freiwilligen Ökologischen Jahres.