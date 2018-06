vor 33 Min.

Abgeordnetenhaus in Kanada legalisiert Cannabis

Das kanadische Abgeordnetenhaus verabschiedet ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis. Es tritt vermutlich im September in Kraft.

Das kanadische Abgeordnetenhaus hat am Montag ein Gesetz zur Legalisierung des Cannabis-Konsums verabschiedet. Das Gesetz passierte die Kongresskammer mit 205 Ja-Stimmen. Es gab 82 Gegenstimmen. Das Gesetz geht nun erneut in den Senat, der es aber nicht mehr blockieren, sondern nur noch verzögern kann. Vermutlich im September wird Kanada dann das erste westliche Industrieland, in dem der Konsum von Haschisch vollständig legal ist.

Legalisierung von Cannabis in Kanada

Die Legalisierung des Cannabis-Konsums war ein Wahlkampfversprechen des liberalen Premierministers Justin Trudeau. 2013 hatte er zugegeben, in seinem Leben fünf bis sechs Mal Haschisch geraucht zu haben - darunter bei einem Abendessen mit Freunden nach seiner Wahl ins Parlament. Trudeau ist seit dem Jahr 2015 Regierungschef.

Vor fünf Jahren hatte Uruguay den Genuss von Haschisch freigegeben. In den USA ist dies in neun Bundesstaaten erlaubt, darunter Kalifornien. Kanada wäre der erste G7-Staat, der dies erlaubt. (afp)

