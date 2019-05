vor 17 Min.

Angela Merkel in Havard: Die Rede im Video

Angela Merkel sprach am Donnerstagabend vor Absolventen der US-Eliteuniversität Harvard. Der Auftritt wurde mit Spannung erwartet. Hier finden Sie die Rede online im Video.

Angela Merkel in Havard: Der Bundeskanzlerin wurde am Donnerstag eine große Ehre zu Teil - sie durfte die sogenannte „Commencement Speech“ halten, die feierliche Abschlussrede für den Absolventen-Jahrgang an der wohl renommiertesten US-Universität (lesen Sie dazu: Gefeiert wie ein Popstar: Merkel rechnet in Harvard mit Trump ab ).

Rede von Angela Merkel an der Harvard University im Video

Merkel traf am Mittwochabend in Boston im Nordosten der USA ein. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump gab es nicht. Von der Universität in Cambridge - einem Vorort von Boston - wurde sie vor ihrer Ansprache mit der Ehrendoktorwürde geehrt. Die US-Elite-Universität übertrug die Rede live im Stream auf ihrer Website. Auf dem Youtube-Kanal der Universität kann man die Rede in voller Länge nochmal ansehen.

Video: Harvard University/Youtube

Schon im Vorfeld des Besuches von Angela Merkel war die Spannung groß. In einem Video von Ende vergangenen Jahres, in dem die Universität den Auftritt Merkels ankündigt, wurde die Bundeskanzlerin wie in einem Kino-Trailer gefeiert.

Video: Harvard University/Youtube

"Angela Merkel ist eine der am meisten bewundertsten und bedeutendsten Staatspersonen unserer Zeit“, sagte Harvard-Präsident Larry Bacow im Vorfeld. "In ihren vier Amtszeiten als deutsche Bundeskanzlerin hat sie durch ihre Führung nicht nur die Entwicklung ihres Landes, sondern auch die von Europa und der restlichen Welt (nachhaltig) beeinflusst." Merkel spiele auch weiterhin eine zentrale Rolle in der Bewältigung großer Herausforderungen unserer Zeit.

Video: Angela Merkel spricht an der Harvard Universität

An der privaten Harvard-Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts studieren rund 21.000 junge Menschen. Vor Merkel sprachen schon ihre Amtsvorgänger Konrad Adenauer (1955), Helmut Schmidt (1979) und Helmut Kohl (1990) sowie Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1987) vor Harvard-Absolventen.

Inbegriff der Elite-Universität: Das Gebäude der renommierten Harvard-Universität in Boston. Bild: dpa (Archiv)

Ihre Ansprache vor Absolventen werde "keine klassische politische Rede sein, sondern eine Rede, die auch mein Leben den Studenten nahebringt und die daraus entstandenen Lehren dann auch beinhaltet", hatte Merkel kürzlich dem US-Sender CNN gesagt. (drs)

