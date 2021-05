Bayern/Österreich

vor 18 Min.

Markus Söder und Sebastian Kurz: Eine brüchige Freundschaft

Grüß Gott, Herr Nachbar: So freundschaftlich wie auf diesem Bild geht es zwischen Markus Söder und Sebastian Kurz inzwischen nicht mehr zu.

Plus Markus Söder und Sebastian Kurz waren das Traumpaar der deutsch-österreichischen Politik. Davon ist seit dem Ausbruch von Corona nicht mehr viel zu sehen. Im Gegenteil.

Von Rudi Wais

Mit Freundschaften in der Politik verhält es sich nicht anders als mit Freundschaften im richtigen leben. Auf welchen Freund im Zweifel Verlass ist, zeigt sich häufig erst nach einem schweren Schicksalsschlag oder in einer existenziellen Krise. Bei Bayern und Österreichern ist es noch etwas komplizierter, weil ihre kulturelle Seelenverwandtschaft gerne als eine Art natürliche Freundschaft missverstanden wird. Dabei steckt in ihr ein gehöriger Schuss Rivalität.

Themen folgen