Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke an

Der Generalbundesanwalt hat Stephan E. und seinen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. wegen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angeklagt.

Im Mordfall Lübcke hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. erhoben. Der Prozess nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. (dpa)

