Bundestagsdiäten steigen wohl auf mehr als 10.000 Euro pro Monat

"Jede Diätenerhöhung müsste in einem separaten Gesetzgebungsverfahren vor den Augen und Ohren der Bürger begründet und darüber entschieden werden."

Würde es einen von der breiten Masse des Volkes gewählten Politiker auch nur im geringsten Jucken, hätte er nie einem "Automatismus" zugestimmt. "Der Bundestag hat eine klare und transparente Regelung zur Abgeordnetenentschädigung" sagt eine Grüne, diese Transparenz ist aber anscheinend nur den Abgeordneten zugänglich. Ürigens würde ich gerne noch erleben, dass Diäten sinken, wie CDU'ler schwadroniert, das ist ja etwas ganz Neues und etwas was nie eintreten wird, wozu also diese Verarsche Herr Grosse-Brömer?

