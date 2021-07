Altmaier warnt vor Verfall der politischen Kultur im Wahlkampf durch Hetze im Internet

Exklusiv Über die Reaktionen gegen Grünen-Kandidatin Baerbock war Altmaier "persönlich sehr enttäuscht und abgestoßen". Auch gegen CDU-Chef Laschet würde "unter Niveau gearbeitet".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt angesichts der Hetzattacken im Internet gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor einem Verfall der politischen Kultur im Wahlkampf. Es habe in der Debatte über die Grünen-Vorsitzende im Netz verletzende Reaktionen geben, die „ihn persönlich sehr enttäuscht und abgestoßen haben“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Im konkreten Fall muss Annalena Baerbock sich natürlich gefallen lassen, dass das, was sie sagt, und das, was sie schreibt, auch kritisch überprüft wird“, betonte er. Dies gehöre zu einer öffentlichen Debatte und zum Wahlkampf der Parteien.

„Aber es gibt darüber hinaus auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram jeden Tag Hunderttausende von Eintragungen, Kommentaren und anderem“, erklärte Altmaier. „Und da wird sowohl gegenüber Frau Baerbock wie gegenüber Armin Laschet derzeit oftmals auch unter Niveau gearbeitet“, kritisierte der Minister. Das dürfen wir nicht hinnehmen, das müssen wir ansprechen“, betonte er. „Und das werde ich auch in Zukunft für meine Person tun“, fügte der CDU-Politiker hinzu. „Ich habe mir immer vorgenommen, mit dem politischen Gegner mit Respekt umzugehen. Das ist übrigens das, was gerade die jungen Leute von uns heutzutage auch erwarten.“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch