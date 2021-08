Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier gibt es die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Der Bezirk liegt östlich des Hauptstadt-Zentrums und ist Wahlkreis 85.

Bundestagswahl 2021 in Berlin-Marzahn-Hellersdorf: Am 26. September stimmen die Einwohner des Bezirks gemeinsam mit 60 Millionen Wahlberechtigten deutschlandweit darüber ab, welche Kandidaten per Direktmandat in den Bundestag einziehen dürfen. Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent - knapp ein Viertel aller Wahlberechtigen macht damit von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch.

Für die Bundestagswahl 2021 ist die Bundesrepublik in 299 Wahlkreise unterteilt, die jeweils ungefähr die gleiche Anzahl an Einwohnern haben sollten. So wird sichergestellt, dass alle Regionen Deutschlands auch im Parlament vertreten sind. Der Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf hat die Nummer 85.

Wenn Sie am Tag der Wahl die Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf erhalten möchten, dann werden Sie hier fündig. In diesem Artikel liefern wir am Wahlabend die Wahlergebnisse und haben außerdem die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf

Mehr als 650.000 Wahlhelfer in ganz Deutschland werten am 26. September und bis lange nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die Stimmzettel der Bundestagswahl 2021 aus. Unser Datencenter liefert am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf.

Gezählt werden sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmen, die jeder Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl vergeben darf. Während mit der Erststimme direkt einer der Kandidaten, die in Berlin-Marzahn-Hellersdorf antreten, in den Bundestag geschickt wird, gilt die Zweitstimme einer Partei. Es ist möglich, einen Kandidaten per Direktmandat ins deutsche Parlament zu schicken und die Zweitstimme einer anderen Partei zu geben.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Berlin-Marzahn-Hellersdorf ist Wahlkreis 85

In Berlin werden bei den Bundestagswahlen oftmals einfach die Stadtbezirke zu Wahlkreisen erklärt. So auch im Fall des Wahlkreises Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Der Hauptstadtbezirk liegt östlich des Zentrums von Berlin und stellt den Wahlkreis mit der Nummer 85 dar. In Berlin-Marzahn-Hellersdorf leben aktuell 273.731 Menschen (Stand Dezember 2020).

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Berlin-Marzahn-Hellersdorf der vergangenen Wahl

Im Wahlkreis Berlin-Marzahn-Hellersdorf waren bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 200.704 Einwohner wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben letztendlich 138.992 der Wahlberechtigten. Mit 69,3 Prozent Wahlbeteiligung liegt Marzahn-Hellersdorf damit weit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 76,2 Prozent.

Das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf erhielt mit 22,3 Prozent der Stimmen Petra Pau von der Linken. Hier die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Petra Pau Die Linke 34,2 Monika Grütters CDU 22,3 Jeannette Auricht AfD 20,6 Dmitri Geidel SPD 12,6 Roman-Francesco Rogat FDP 3,5 Inka Seidel-Grothe Grüne 3,2

Die Verteilung der Zweitstimmen in Berlin-Marzahn-Hellersdorf im Überblick:

Die Linke : 26,1 Prozent

: 26,1 Prozent AfD : 21,6 Prozent

: 21,6 Prozent CDU : 20,9 Prozent

: 20,9 Prozent SPD : 14,5 Prozent

: 14,5 Prozent FDP : 5,3 Prozent

: 5,3 Prozent Grüne: 4,1 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent

