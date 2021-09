Wahlkreis Bremen I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen I mit den Stadtbezirken Ost, Mitte und Süd.

Auch im kleinsten Bundesland Deutschlands werden am 26. September die Stimmen zur Bundestagswahl 2021 ausgezählt. Das Bundesland Bremen wird in zwei Wahlkreise aufgeteilt: Bremen I (Wahlkreis 54) und Bremen II – Bremerhaven (Wahlkreis 55).

Hier in diesem Artikel finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bremen I. Falls Sie die aktuellen Bundestagswahl-Ergebnisse mit den Prozentangaben der Bundestagswahl vor vier Jahren vergleichen wollen, werden Sie am Ende des Artikels fündig.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen I

Ganz Deutschland wird in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Bremen I hat die Wahlkreisnummer 54. Die Bundestagswahl-Ergebnisse für den Wahlkreis Bremen I sehen Sie am Wahlsonntag, 26. September 2021, nach der Auszählung in unserem Datencenter:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 54 Bremen I mit dem Stadtbezirk Ost, Mitte und Süd

Die Stadt Bremen hat insgesamt 566.573 Einwohner und Einwohnerinnen. Die Stimmen der Stadtbezirke Ost, Mitte und Süd zählen zum Wahlkreis 54. Hier sehen Sie die Stadtbezirke mit ihren Stadtteilen und den Ortsteilen in Klammern im Überblick.

Der Stadtbezirk Ost mit Oberneuland und:

Östliche Vorstadt (Steintor, Fesenfeld, Peterswerder, Hulsberg)

Schwachhausen (Neu-Schwachhausen, Bürgerpark, Barkhof, Riensberg, Radio Bremen , Schwachhausen, Gete)

, Schwachhausen, Gete) Vahr ( Gartenstadt Vahr, Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest, Neue Vahr Südost)

Vahr, Neue Vahr Nord, Neue Vahr Südwest, Neue Vahr Südost) Horn-Lehe (Horn, Lehe , Lehesterdeich)

(Horn, , Lehesterdeich) Borgfeld

Osterholz (Ellener Feld, Ellenerbrok-Schevemoor, Tenever, Osterholz, Blockdiek)

Hemelingen (Sebaldsbrück, Hastedt, Hemelingen , Arbergen, Mahndorf)

Vom Stadtbezirk Mitte:

Mitte ( Altstadt , Bahnhofsvorstadt, Ostertor)

Vom Stadtbezirk Süd:

Neustadt (Alte Neustadt, Hohentor, Neustadt, Südervorstadt, Gartenstadt Süd, Buntentor, Neuenland, Huckelriede)

Süd, Buntentor, Neuenland, Huckelriede) Obervieland (Habenhausen, Arsten, Kattenturm, Kattenesch)

Huchting (Mittelshuchting, Sodenmatt, Kirchhuchting, Grolland)

Die restlichen Stadt- und Ortsteile von Bremen wählen im Wahlkreis Bremen II – Bremerhaven.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Bremen I der vergangenen Wahl

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 waren im Wahlkreis 54 Bremen I 252.496 Bürger wahlberechtigt. Da 188.064 Menschen ihre Stimmen abgaben, wurde eine Wahlbeteiligung von 74,5 Prozent erzielt.

Im Wahlkreis 54 haben zwei Frauen unter den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen bei der Wahl im Jahr 2017 die meisten Erststimmen erhalten:

Sarah Janina Ryglewski ( SPD ) mit 30,0 Prozent der Stimmen

) mit 30,0 Prozent der Stimmen Elisabeth Charlotte Motschmann ( CDU ) mit 24,2 Prozent der Stimmen

Im Wahlkreis Bremen I erreichte die CDU die höchste Anzahl der Zweitstimmen. Die SPD lag nur 1,5 Prozentpunkte hinter der CDU. Hier der Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 54 (2017) Zweitstimmen Bremen (2017) CDU 26,0 Prozent 25,1 Prozent SPD 24,5 Prozent 26,8 Prozent FDP 10,3 Prozent 9,3 Prozent Grüne 12,6 Prozent 11,1 Prozent Die Linke 14,2 Prozent 13,4 Prozent AfD 8,3 Prozent 10,0 Prozent Sonstige 4,0 Prozent 4,3 Prozent

