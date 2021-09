Wahlkreis Krefeld II – Wesel II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Krefeld II - Wesel II. Dazu gehören Moers, Neukirchen-Vluyn sowie vier Krefelder Bezirke.

Für die Bundestagswahl ist Deutschland in insgesamt 299 Wahlkreise aufgeteilt, was gewährleisten soll, dass jeder per Direktmandat gewählte Bundestagsabgeordnete auch die gleiche Anzahl an Menschen vertritt. Einen dieser Wahlkreise bilden einige Bezirke der Stadt Krefeld gemeinsam mit zwei Gemeinden des Landkreises Wesel.

Sie möchten wissen, wie die Einwohner aus dem Wahlkreis Krefeld II – Wesel II bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt haben? Unser Datencenter liefert am Wahlabend das Ergebnis mit Prozenträngen zu den vergebenen Erst- und Zweitstimmen. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem die Ergebnisse der vergangenen Wahl, die 2017 stattfand.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Krefeld II – Wesel II

Nachdem am 26. September die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen haben, beginnen etwa 650.000 Wahlhelfer in ganz Deutschland mit der Auszählung der Stimmzettel. In unserem Datencenter finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Krefeld II – Wesel II, sobald die Zahlen vorliegen.

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Auf der linken Seite des Wahlzettels darf man sein Kreuz für einen Kandidaten setzen, der dann per Direktmandat unmittelbar in den Bundestag gewählt wird - sofern er im jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen erhält. Die für die Sitzverteilung wesentlich wichtigere Zweitstimme wird an eine Partei vergeben und bestimmt die Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag in den kommenden vier Jahren besetzen darf.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 114 mit Moers, Neukirchen-Vluyn und dem Krefelder Bezirk Hüls

Die 299 Bundestagswahlkreise in Deutschland sollen alle in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. Um dies zu gewährleisten, ist es teilweise notwendig, verschiedene Landkreise, Städte und Gemeinden zu einem Wahlkreis zusammenzufassen. Die meisten Städte und Gemeinden des Landkreises Wesel sind im Wahlkreis Wesel I und im Wahlkreis Wahlkreis Oberhausen – Wesel III vertreten. Nur die Gemeinden Moers und Neukirchen-Vluyn bilden gemeinsam mit den Krefelder Stadtbezirken Nord, Hüls, Mitte und Ost den Wahlkreis Krefeld II – Wesel II mit der Nummer 114.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Krefeld II – Wesel II der vergangenen Wahl

2017 waren bei der Bundestagswahl 179.118 Bewohner des Wahlkreises Krefeld II – Wesel II wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben 133.705 Menschen, was einer Wahlbeteiligung von 74,6 Prozent entspricht.

Mit der Erststimme direkt in den Bundestag wurde der CDU-Politikerin Kerstin Radomski gewählt, die 37,0 Prozent der Stimmen erhielt. Die zweitmeisten Stimmen bekam Elke Buttkereit von der SPD mit 32,0 Prozent.

So verteilten sich die Zweitstimmen 2017 im Wahlkreis Krefeld II – Wesel II:

CDU : 30,9 Prozent

: 30,9 Prozent SPD : 27,7 Prozent

: 27,7 Prozent FDP : 13,6 Prozent

: 13,6 Prozent AfD : 9,2 Prozent

: 9,2 Prozent Die Linke : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent Grüne: 7,0 Prozent

Sonstige: 4,0 Prozent

