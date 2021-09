Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge veröffentlicht. Zu diesem Wahlkreis gehören alle Städte und Gemeinden im gleichnamigen sächsischen Landlkreis - unter ihnen Freital, Pirna, Heidenau, Wilsdruff, Dippoldiswalde und Neustadt in Sachsen.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finden Sie ab dem Tag der Wahl in diesem Artikel.

Zur Bundestagswahl am 26. September 2021 ist die Bundesrepublik in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Mehr als 60 Millionen Wählerinnen und Wähler haben dann die Gelegenheit, ihr Stimme abzugeben. Dadurch können sie entscheiden, welche Parlamentarier als Volksvertreter für die kommende Wahlperiode in das Berliner Reichstagsgebäude einziehen werden.

Hier liefern wir Ihnen zunächst die Wahlergebnisse. Weiter unten kommt dann noch eine Übersicht über alle Städte und Gemeinden im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Ganz am Schluss ist dann das Ergebnis der Bundestagswahl aus dem Jahr 2017 aufgeführt.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Hier bekommen Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge das Ergebnis der Erststimmen, mit denen der Direktkandidat oder die Direktkandidatin ins Parlament gewählt wird.

Darüber hinaus finden Sie das Wahlergebnis zu den Zweitstimmen, mit denen Parteien gewählt werden - die entscheiden am Ende des Tages, wie die Mehrheiten im Bundestag verteilt sind. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament bringen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend regelmäßig, damit Sie immer aktuelle Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 158 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Freital, Pirna, Heidenau, Wilsdruff, Dippoldiswalde oder Neustadt in Sachsen

Der Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umfasst das Gebiet des gleichnamigen sächsischen Landkreises.

Der Wahlkreis hat rund 255.000 Einwohner, von denen ungefähr 202.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 betrug 77,2 Prozent.

Zum Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehören diese Städte und Gemeinden (Einwohnerzahl in Klammern. Stand: 31. Dezember 2020):

Städte:

Altenberg (7880)

(7880) Bad Gottleuba-Berggießhübel (5538)

(5538) Bad Schandau (3511)

(3511) Dippoldiswalde , Große Kreisstadt (14.180)

, Große Kreisstadt (14.180) Dohna (6163)

Freital , Große Kreisstadt (39.405)

, Große Kreisstadt (39.405) Glashütte (6730)

(6730) Heidenau (16.641)

(16.641) Hohnstein (3262)

(3262) Königstein ( Sächsische Schweiz ) (2104)

( ) (2104) Liebstadt (1273)

(1273) Neustadt in Sachsen (11.962)

(11.962) Pirna , Große Kreisstadt (38.284)

, Große Kreisstadt (38.284) Rabenau (4400)

(4400) Sebnitz , Große Kreisstadt (9365)

, Große Kreisstadt (9365) Stadt Wehlen (1565)

(1565) Stolpen (5564)

(5564) Tharandt (5416)

(5416) Wilsdruff (14.444)

Gemeinden:

Bahretal (2147)

Bannewitz (11.083)

(11.083) Dohma (1956)

(1956) Dorfhain (1077)

(1077) Dürrröhrsdorf-Dittersbach (4269)

Gohrisch (1792)

(1792) Hartmannsdorf-Reichenau (1011)

(1011) Hermsdorf /Erzgeb. (765)

/Erzgeb. (765) Klingenberg (6763)

Kreischa (4533)

(4533) Lohmen (3099)

(3099) Müglitztal (1923)

Rathen, Kurort (339)

Rathmannsdorf (900)

(900) Reinhardtsdorf-Schöna (1302)

Rosenthal-Bielatal (1585)

Struppen (2491)

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat sich bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Dr. Frauke Petri ( AfD) durchgesetzt. Ihr Erststimmen-Ergebnis betrug bei der vorigen Bundestagswahl 37,4 Prozent. Auf Platz zwei landete Klaus Brähmig ( CDU) mit 28,8 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten mit Ergebnissen über 1 Prozent in der Übersicht:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Klaus Brähmig CDU 28,8 Klaus Wolframm SPD 7,2 André Hahn Die Linke 14,7 Lothar Ferdinand Brandau FDP 6,5 Ines Kummer Bündnis 90/Die Grünen 3,0 Doris Kamke BüSo 1,5 Frauke Petry AfD 37,4

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Wahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 25,6 Prozent

: 25,6 Prozent DIE LINKE: 12,8 Prozent

SPD : 7,8 Prozent

: 7,8 Prozent AfD : 35,5 Prozent

: 35,5 Prozent GRÜNE: 3,0 Prozent

NPD : 1,9 Prozent

: 1,9 Prozent FREIE WÄHLER: 1,4 Prozent

FDP : 8,3 Prozent

: 8,3 Prozent Tierschutzpartei: 1,3 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent.

