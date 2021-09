Wahlkreis Uckermark – Barnim I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I mit Schwedt/Oder und Angermünde.

Der Wahlkreis Uckermark – Barnim I liegt in Brandenburg und hat die Wahlkreisnummer 57. Welcher Direktkandidat oder welche Direktkandidatin konnte sich zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 57 durchsetzen? Das erfahren Sie am 26. September 2021 hier im Artikel. Außerdem sehen Sie die Ergebnisse für die Zweitstimmen im Wahlkreis Uckermark – Barnim I. Im Bundestagswahlkreis wählen alle Gemeinden des Landkreises Uckermark und der Großteil der Gemeinden aus dem Landkreis Barnim. Einige Städte und Gemeinden im Kreis Barnim wählen allerdings im Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I

Im Wahlkreis Uckermark – Barnim I lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 bei 70,3 Prozent. In Deutschland gaben vor vier Jahren 76,2 Prozent der Wähler ihre Stimme entweder per Briefwahl, oder im Wahllokal ab.

Am Sonntag, 26. September 2021, finden Sie nach den Auszählungen die aktuellen Bundestagswahl-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Uckermark – Barnim I (Wahlkreisnummer 57), hier an dieser Stelle im Artikel:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 57 Uckermark – Barnim I mit Schwedt/Oder und Angermünde

Hier sehen Sie den Überblick über alle Städte und Gemeinden, die im Wahlkeis 57, Uckermark – Barnim I wählen:

Landkreis Uckermark

Amtsfreie Städte und Gemeinden

Angermünde

Lychen

Prenzlau

Schwedt / Oder

/ Templin

Boitzenburger Land

Nordwestuckermark

Uckerland

Amt Brüssow (Uckermark)

Brüssow , Stadt

, Stadt Carmzow-Wallmow

Göritz

Schenkenberg

Schönfeld

Amt Gartz (Oder)

Casekow

Gartz ( Oder )

) Hohenselchow-Groß Pinnow

Mescherin

Tantow

Amt Gerswalde

Flieth-Stegelitz

Gerswalde

Milmersdorf

Mittenwalde

Temmen-Ringenwalde

Amt Gramzow

Gramzow

Grünow

Oberuckersee

Randowtal

Uckerfelde

Zichow

Amt Oder-Welse

Berkholz-Meyenburg

Mark Landin

Passow

Pinnow

Vom Landkreis Barnim

Amtsfreie Gemeinden

Eberswalde

Schorfheide

Wandlitz

Amt Biesenthal-Barnim

Biesenthal

Breydin

Marienwerder

Melchow

Rüdnitz

Sydower Fließ

Amt Britz-Chorin-Oderberg

Britz

Chorin

Hohenfinow

Liepe

Lunow-Stolzenhagen

Niederfinow

Oderberg

Parsteinsee

Amt Joachimsthal (Schorfheide)

Althüttendorf

Friedrichswalde

Joachimsthal

Ziethen

Die restlichen Gemeinden des Landkreises Barnim wählen im Wahlkreis Märkisch-Oderland – Barnim II.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Uckermark – Barnim I der vergangenen Wahl

Von den Direktkandidaten bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte Jens Koeppen (CDU) mit einem Ergebnis von 30,6 Prozent die meisten Erststimmen erhalten.

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 konnte sich die CDU in Uckermark – Barnim I am meisten Zweitstimmen sichern. An zweiter Stelle lag die AfD mit 20 Prozent der Stimmenanteile. Hier sehen Sie das Ergebnis vor vier Jahren im Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 57 (2017) Zweitstimmen Brandenburg (2017) CDU 28,2 Prozent 26,7 Prozent SPD 16,9 Prozent 17,6 Prozent FDP 5,5 Prozent 7,1 Prozent Grüne 4,1 Prozent 5,0 Prozent Die Linke 18,6 Prozent 17,2 Prozent AfD 20,0 Prozent 20,2 Prozent Sonstige 5,9 Prozent 6,3 Prozent

