Wahlkreis Ludwigsburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Ludwigsburg finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 hier. Dazu gehören vor allem Orte aus dem Landkreis Ludwigsburg wie Kornwestheim, Vaihingen, Remseck oder Ditzingen.

Bei der Bundestagswahl 2021 entscheiden die Menschen in Deutschland, wie viel Macht die einzelnen Parteien im Parlament bekommen. Am 26. September wird auch im Wahlkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg gewählt. Nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse hier in unserem Datencenter.

Der Wahlkreis besteht vor allem aus Orten aus dem Landkreis Ludwigsburg wie Kornwestheim, Vaihingen, Remseck oder Ditzingen. Seit 2017 gehört aber auch noch die Gemeinde Weissach aus dem Landkreis Böblingen dazu. Das hängt damit zusammen, dass alle 299 Wahlkreise in Deutschland ungefähr dieselbe Einwohnerzahl umfassen sollen. Ändert sich diese zu stark, muss die Einteilung angepasst werden.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Ludwigsburg

An einer Bundestagswahl dürfen die Deutschen teilnehmen, die volljährig sind und ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Deutschland haben. Im Wahlkreis Ludwigsburg leben rund 200.000 Wahlberechtigte, die jeweils zwei Stimmen abgeben können: Eine Erststimme für einen Kandidaten aus dem Wahlkreis und eine Zweitstimme für eine Partei. Alle Wahlergebnisse sehen Sie hier in unserem Datencenter.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 265 mit Ludwigsburg, Kornwestheim, Vaihingen und Weissach

Die Gemeinde Weissach liegt im Landkreis Böblingen und hat rund 8000 Einwohner. Sie ist die Ausnahme im Wahlkreis Ludwigsburg: Alle anderen Orte liegen im Landkreis Ludwigsburg, der teilweise aber auch noch zum Wahlkreis Neckar-Zaber gehört.

Welche Städte und Gemeinden liegen konkret im Wahlkreis Ludwigsburg? Hier geben wir die komplette Übersicht über alle Orte, zu denen größere Städte wie Ludwigsburg mit rund 90.000 Einwohnern, Kornwestheim mit mehr als 30.000 Einwohnern und Vaihingen mit fast 30.000 Einwohnern zählen.

Landkreis Ludwigsburg

Asperg

Ditzingen

Eberdingen

Gerlingen

Hemmingen

Korntal-Münchingen

Kornwestheim

Ludwigsburg

Markgröningen ,

, Möglingen

Oberriexingen

Remseck am Neckar

am Schwieberdingen

Sersheim

Vaihingen an der Enz

Landkreis Böblingen

Weissach

Die anderen Orte aus dem Landkreis Böblingen liegen im Wahlkreis Böblingen oder im Wahlkreis Nürtingen.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Ludwigsburg der vergangenen Wahl

In jedem Wahlkreis zieht die Direktkandidatin oder der Direktkandidat mit den meisten Erststimmen auf jeden Fall in den Bundestag ein. Bei der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren setzte sich im Wahlkreis Ludwigsburg Steffen Bilger mit 38,3 Prozent durch - vor Macit Karaahmetoğlu von der SPD mit 17,8 Prozent.

Bei den Zweitstimmen fiel das Wahlergebnis im Wahlkreis Ludwigsburg vor vier Jahren so aus:

CDU : 33,3 Prozent

: 33,3 Prozent SPD : 16,4 Prozent

: 16,4 Prozent FDP : 14,7 Prozent

: 14,7 Prozent Grüne: 13,8 Prozent

AfD : 11,4 Prozent

: 11,4 Prozent Linke: 6,0 Prozent

Jede dritte Stimme ging also an die CDU, die jedoch im Vergleich zu 2013 fast 11 Prozentpunkte verloren hatte. Auch für die SPD auf Platz zwei ging es runter - um fast fünf Prozentpunkte. FDP, Grüne, AfD und Linkspartei konnten alle zulegen. (sge)

