Panne bei Stimmabgabe: Armin Laschet zeigt, wen er gewählt hat

CDU-Spitzenkandidat hat im Wahlkampf bereits öfter unglücklich agiert. Nun gibt es auch Aufregung am Wahltag - und zwar um seine Stimmabgabe.

Wo der Kanzlerkandidat der Union am Tag der Bundestagswahl seine Kreuze macht, das können sich viele denken. CDU-Chef Armin Laschet hat es am Sonntagvormittag bei der Stimmabgabe in Aachen aber auch allen gezeigt.

Panne bei Bundestagswahl: Armin Laschet zeigt, wo er die Kreuze gemacht hat

Als er gemeinsam mit seiner Frau Susanne um kurz nach 11 Uhr an die Wahlurne trat, unterlief ihm ein Fauxpas: Armin Laschet warf seinen Wahlzettel so gefaltet in die Urne, dass für Umstehende und selbst auf Fotos von der Stimmabgabe zu erkennen ist, wo er seine Kreuze gemacht hatte.

Wenig überraschend entschied sich der Spitzenkandidat der Union in Erststimme und Zweitstimme für die CDU. Auch seine Frau, Susanne Laschet, hatte ihren Stimmzettel bei der Stimmabgabe falsch gefaltet.

Bundestagswahl muss geheim laufen

Doch die Kreuze auf den Wahlzetteln hätten laut Wahlrecht niemals für andere zu sehen sein dürfen. Eine Wahl muss nämlich allgemein, frei, unmittelbar, gleich und geheim ablaufen. Der Wahlleiter im Wahllokal hätte das Ehepaar Laschet vor der Stimmabgabe also zurückweisen müssen.

Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, sind die Wahlvorschriften eindeutig: "Der Wahlvorstand hat Wählerinnen und Wähler zurückzuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet haben, dass die Stimmabgabe erkennbar ist." Dieser Schritt ist notwendig, damit andere Wählerinnen und Wähler nicht beeinflusst werden.

Eine Zurückweisung von Armin Laschet hätte aber nicht gleich bedeutet, dass er von der Wahl ausgeschlossen worden wäre. Stattdessen hätte ihm der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel austeilen müssen, damit er erneut in der Wahlkabine wählen kann.

Fauxpas bei der Bundestagswahl: Keine Konsequenz für Armin Laschets Stimme

Noch am Mittag wurde geprüft, ob Armin Laschet damit gegen das Wahlgeheimnis verstoßen hat. Wie der Bundeswahlleiter am frühen Nachmittag bekannt gab, sind die Stimmen von Armin Laschet und seiner Frau trotzdem gültig: "Gelangt der Stimmzettel in die Wahlurne, kann er nicht mehr aussortiert werden und ist gültig."

Auf Twitter nahm der Wahlleiter folgendermaßen Stellung: "Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden."

