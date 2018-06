Chaos-Tage in Berlin bei CDU und CSU

vor 36 Min.

Horst Seehofer fordert die Kanzlerin offen heraus. Ein Spitzenmann der CSU stellt bereits die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU in Frage – und auch die SPD wird nervös.

Alleingang, Vertrauensfrage, maximale Konfrontation: Im Asylstreit zwischen CDU und CSU ist inzwischen nichts mehr ausgeschlossen – nicht einmal ein Bruch der seit Jahrzehnten bewährten Fraktionsgemeinschaft im Bundestag. „Für eine gemeinsame Fraktion könnte es sehr eng werden“, betonte ein führendes Mitglied der CSU-Landesgruppe gegenüber unserer Zeitung. „Zum Bruch fehlt nicht mehr viel.“ Auch Parteichef Horst Seehofer schließt einen solchen Schritt danach nicht mehr aus. Der Innenminister ist offenbar entschlossen, seine Reform der Asylpolitik notfalls auch im Alleingang durchzusetzen. Sollte Angela Merkel ihren Widerstand gegen seinen Plan nicht aufgeben, Flüchtlinge künftig schon an der Grenze zurückzuweisen, will Seehofer dies per Erlass anordnen.

Ein vorzeitiges Ende der Koalition ist in den Bereich des Möglichen gerückt

Nach einem dramatischen Tag im Bundestag ist selbst ein vorzeitiges Ende der Koalition in den Bereich des Möglichen gerückt. Ein Alleingang eines Ministers gegen den erklärten Willen der Kanzlerin würde vermutlich das Aus für die schwarz-rote Bundesregierung bedeuten.

CDU und CSU sind weiterhin zerstritten. Im Asylstreit beharrt die Tochterpartei auf ihrer Forderung nach Abweisungen an deutschen Grenzen, die CDU zeigte sich teilweise kompromissbereit. Video: dpa

„Die Lage in der Union ist ernst, wir bei der SPD betrachten das mit einer gewissen Sorge“, betonte Justizministerin Katarina Barley gegenüber unserer Zeitung. Zuvor hatten CDU und CSU eine Bundestagsdebatte für mehr als vier Stunden unterbrechen lassen und sich zu getrennten Beratungen zurückgezogen. Die Kanzlerin sieht sich durch die überwiegend positive Reaktion der CDU-Abgeordneten gestärkt. Am Abend distanzierte sich Merkel erneut von Seehofers Plan eines Alleingangs bei Zurückweisungen. Dabei würden „Grundprinzipien unseres Herangehens berührt“. Sie will erst mit der EU verhandeln.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dagegen sagt, es sei dringend nötig, Flüchtlinge abzuweisen, „um wieder Ordnung an den Grenzen zu schaffen“. Dieser Schritt sei gedeckt durch deutsches und europäisches Recht. Am Montag will der Parteivorstand Seehofer mit einem entsprechenden Beschluss den Rücken stärken.

„Wir sind im Endspiel um die Glaubwürdigkeit“, warnte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel forderte Merkel auf, seiner Partei entgegenzukommen. „Ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie einen Weg vorschlägt, der nationales Handeln möglich macht, solange es keine befriedigende europäische Lösung gibt“, sagte Waigel unserer Zeitung. Gleichzeitig warnte er die CSU-Landesgruppe vor einer Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft: „Der Bruch hätte 1976 nicht funktioniert und auch jetzt würde niemand davon profitieren.“ Im Trennungsbeschluss von Kreuth hatte die CSU der CDU die Gefolgschaft aufgekündigt, dies aber wenig später wieder zurückgenommen.

Die Unions-Fraktion 1 / 4 Zurück Vorwärts Seit Gründung des Deutschen Bundestags 1949 sind die Abgeordneten der Schwesterparteien CDU und CSU in einer einzigen Fraktion mit einem gemeinsamen Vorsitzenden vereint.

Zu solchen Fraktionsgemeinschaften können sich laut Geschäftsordnung des Bundestags solche Parteien zusammenschließen, "die auf Grund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen". Bei Wahlen tritt die CDU nicht in Bayern an, die CSU nur dort.

Im Jahr 1976 hatte der damalige CSU-Chef Franz-Josef Strauß im Streit mit der CDU schon einmal die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt. Umgesetzt wurde der "Kreuther Trennungsbeschluss" aber nie.



Kern des Konflikt: Welche Flüchtlinge dürfen in Die BRD einreisen?

Kern des Konfliktes ist die Frage, welche Flüchtlinge noch in die Bundesrepublik einreisen dürfen. Im Gegensatz zur CSU will die Kanzlerin nur Menschen an der Grenze zurückweisen, deren Asylantrag in Deutschland bereits abgelehnt worden ist. Flüchtlinge ohne gültige Papiere oder Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU- Land registriert wurden, sollen nach ihrem Willen weiter einreisen dürfen. Die SPD denkt nach den Worten von Barley ähnlich und beruft sich auf den Koalitionsvertrag, der keine nationalen Alleingänge vorsehe.

Chronologie: Der Asyl-Streit zwischen CSU und CDU 1 / 18 Zurück Vorwärts 31. August 2015: "Wir schaffen das", sagt Merkel über die Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende massenweise von Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen. Seehofer nennt das einen Fehler.

9. Oktober 2015: Der CSU-Chef droht mit einer Verfassungsklage, falls der Bund den Flüchtlingszuzug nicht eindämmen sollte. Nach einer Aussprache mit der CDU legt er das Vorhaben kurz darauf ad acta.

20. November 2015: Auf dem CSU-Parteitag in München kritisiert Seehofer die Kanzlerin auf offener Bühne, während sie neben ihm steht.

3. Januar 2016: Seehofer fordert erstmals eine konkrete Obergrenze: maximal 200.000 neue Flüchtlinge pro Jahr. Merkel ist strikt dagegen.

9. Februar 2016: Seehofer nennt die offenen Grenzen für Flüchtlinge im Herbst 2015 "eine Herrschaft des Unrechts".

4./5. November 2016: Merkel nimmt erstmals nicht an einem CSU-Parteitag teil.

20. November 2016: Merkel kündigt ihre vierte Kanzlerkandidatur an.

24. November 2016: Der CSU-Chef macht eine Begrenzung der Zuwanderung zur Bedingung für eine erneute Regierungsbeteiligung.

6. Februar 2017: Seehofer erklärt offiziell, die CSU unterstütze Merkel bei der Bundestagswahl. Zuvor war lange ein eigener Kanzlerkandidat nicht ausgeschlossen.

1. April 2017: In einem Interview bezeichnet Seehofer Merkel als "unser größter Trumpf". Nur mit ihr sei die Wahl zu gewinnen.

3. Juli 2017: Eine Obergrenze für Flüchtlinge kommt im Wahlprogramm der Union nicht vor. Im gesonderten CSU-Programm "Bayernplan" wird sie aber festgehalten. Seehofer macht sie erneut zur Koalitionsbedingung.

20. August 2017: In einem Interview nennt Seehofer eine Obergrenze nicht mehr ausdrücklich als Bedingung für eine Koalition nach der Wahl.

24. September 2017: Trotz Verlusten gewinnt die Union die Bundestagswahl, doch die CSU stürzt auf für ihre Verhältnisse katastrophale 38,8 Prozent ab. Fehler der Union im Wahlkampf sieht Merkel nicht.

8. Oktober 2017: Vor anstehenden Gesprächen mit anderen Parteien über mögliche Koalitionen verständigen sich CDU und CSU auf das Ziel, maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Ausnahmen sind möglich. Das Wort "Obergrenze" taucht in der Einigung nicht auf.

15. Dezember 2017: Merkel ist wieder auf dem CSU-Parteitag zu Gast. Die Schwesterparteien demonstrieren Geschlossenheit.

12. März 2018: Union und SPD unterschreiben ihren Koalitionsvertrag. Seehofer wird als Innenminister in Merkels viertem Kabinett zuständig für Migration und Flüchtlinge. Er kündigt einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" an.

15. März 2018: Seehofer sagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Die Kanzlerin grenzt sich von ihm ab.

11. Juni 2018: Seehofer verschiebt überraschend die für den Folgetag geplante Vorstellung seines Masterplans. Hintergrund sind Differenzen mit Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlinge an der Grenze. (dpa)

