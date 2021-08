Bütikofer: Afghanistan-Debakel hat Folgen für Chinas Blick auf den Westen

Exklusiv Der Grünen-Abgeordnete sagt: „Peking wird das als Zeichen für den generellen Niedergang der USA und ihrer Verbündeten interpretieren.“

Reinhard Bütikofer, Europaparlamentarier der Grünen, glaubt, dass der Westen gegenüber China durch das Debakel in Afghanistan weiter an Autorität verloren hat. „Chinas Führung hat in ihrem öffentlichen Umgang mit den Taliban deutlich gemacht, dass sie an deren moralische Standards keine großen Ansprüche hat“, sagt Bütikofer im Interview mit unserer Redaktion. „Die moralische Autorität der USA und Europas andererseits wird von Chinas Kommunistischer Partei grundsätzlich bestritten.“

Zeichen für generellen Niedergang

Das dürfte Folgen für die weitere Zusammenarbeit haben. „Der mit dem Sieg der Taliban in Afghanistan verbundene große Ansehensverlust des Westens wird sicher von Peking weidlich ausgeschlachtet werden“, prophezeit Bütikofer. „Peking wird das als Zeichen für den generellen Niedergang der USA und ihrer Verbündeten interpretieren.“

Lesen Sie dazu auch