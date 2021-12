Neue Corona-Regeln: 2G im Einzelhandel und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Bund und Länder bringen eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln auf den Weg. Für Ungeimpfte kommen die Beschlüsse einem Lockdown gleich.

Bund und Länder haben strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen. Darauf haben sich in einer Videokonferenz am Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz und der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel verständigt.

Beschlüsse vom Corona-Gipfel am 2. Dezember: 2G im Handel

Einkaufen im Handel wird in Zukunft nur noch für Geimpfte und Genesene möglich sein. Das hat Angela Merkel in einer Pressekonferenz nach der Video-Schalte der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verkündet. Demnach wird die sogenannte 2G-Regel auf den Einzelhandel ausgeweitet, ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Hierzu zählen zum Beispiel Supermärkte, Apotheken und Drogeriemärkte.

Wo gilt sonst noch 2G?

2G wird in Zukunft auch für den Besuch von Restaurants, Kinos, Theatern und anderen Freizeiteinrichtungen vorgeschrieben. Zusätzlich kann sogar ein aktueller Test - also 2G plus - vorgeschrieben werden.

Für Ungeimpfte gelten künftig Kontaktbeschränkungen

Auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte kündigte Merkel an. So dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit maximal zwei Personen aus dem nicht eigenen Haushalt treffen.

Aber auch für Geimpfte treten neue Regelungen in Kraft. Private Feiern sind nur noch mit maximal 50 Personen im Innenbereich und 200 Personen im Außenbereich erlaubt, auch wenn die Teilnehmenden geimpft sind. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz warb in der Pressekonferenz noch einmal eindringlich darum, sich impfen zu lassen. "Wir sind in einer sehr schwierigen Situation", sagte Scholz, der Weg aus der Pandemie sei das Impfen. Über eine allgemeine Impfpflicht soll im Bundestag beraten werden. Diese könnte ab Februar in Kraft treten.

Was gilt für Bars und Clubs?

Spätestens bei einer Inzidenz über 350 müssen Bars und Clubs schließen.

Obergrenze für Großveranstaltungen

Die Teilnehmerzahl für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden deutlich eingeschränkt. Künftig dürfen maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen dürfen es aber höchstens 5000 Besucher und im Freien höchstens 15.000 sein.

Gilt in der Schule Maskenpflicht?

In Schulen soll generell eine Maskenpflicht für alle Klassenstufen gelten.

Entscheidung beim Corona-Gipfel heute: Wer darf impfen?

Um die Impfquote schneller zu erhöhen, soll zudem der Kreis derjenigen, die impfen dürfen, deutlich ausgeweitet werden. Künftig sollen auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen.

Was gilt an Silvester?

Feuerwerk und Böller dürfen vor Silvester nicht verkauft werden. Kommunen sollen auf "publikumsträchtigen" Plätzen Böller und Feuerwerk verbieten. Außerdem soll es Versammlungsverbote geben.

Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Die meisten Neuregelungen müssen von den Ländern per Verordnung umgesetzt werden, andere durch Gesetzesänderungen. Daher blieb zunächst offen, wann die Regelungen in Kraft treten.

