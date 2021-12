Diese Beschlüsse planen Bund und Länder beim Corona-Gipfel

Am Donnerstag kommen Bund und Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. Die Beschussvorlage ist bereits bekannt. Diese Beschlüsse sind geplant.

Bund und Länder planen strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dafür findet heute am Donnerstag, 2. Dezember 2021, ein weiterer Corona-Gipfel statt. Darauf hatten sich in einer Videokonferenz am Dienstag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz und der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel verständigt.

Details, welche neuen Regeln und Maßnahmen kommen könnten, sollten bis Donnerstag ausgearbeitet werden. Dann werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz endgültige Beschlüsse fallen. Starten wird das Treffen bereits um 11 Uhr. Die Beschlussvorlage verrät, über welche Beschlüsse diskutiert wird.

Geplante Beschlüsse für den Corona-Gipfel am 2. Dezember: Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

In der Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz geht es unter anderem um Einschränkung von Kontakten für Ungeimpfte. Wenn Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, an privaten Treffen teilnehmen, soll das auf den eigenen Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Beschlussvorlage: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz geht es auch um 2G

Auch die 2G-Regel wird am Donnerstag Thema sein. Sie soll auf den Einzelhandel ausgeweitet werden - Zugang hätten unabhängig von der Inzidenz nur Geimpfte und Genesene. Ausgenommen werden sollen Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa Supermärkte und Drogerien. Auch in Restaurants, Kinos oder Theatern soll generell 2G gelten - optional sogar 2G plus, womit zusätzlich ein tagesaktueller Schnelltest nötig wäre.

Neue Corona-Maßnahmen: Wann müssen Clubs und Bars schließen?

Für die Schließung von Clubs und Bars sollen einheitliche Regeln beschlossen werden. Es ist geplant, dass sie ab einer Inzidenz von über 350 schließen müssen.

Bund und Länder wollen Obergrenze für Großveranstaltungen

Bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen im Stadion sind sich beide Seiten einig: Hier soll es deutliche Einschränkungen geben. Im Gespräch sind Obergrenzen für Zuschauer, die drinnen bei 5000 und draußen bei 10.000 Personen liegen könnten.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel heute: Wer darf impfen?

Um die Impfquote schneller zu erhöhen, soll zudem der Kreis derjenigen, die impfen dürfen, deutlich ausgeweitet werden. So hat die SPD vorgeschlagen, dass künftig auch Apothekerinnen und Apotheker sowie Zahnärzte impfen dürfen.

