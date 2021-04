Corona-Gipfel abgesagt: Eine Bankrotterklärung der Politik

Dich anstreichen im Kalender :

Es waren und sind die Ministerpräsidenten der Länder - MP Söder ausgenommen ! - , welche die Probleme bereiten .



Nicht die Bundesregierung und auch nicht Bayern !!!

Das muß dick untersteichen werden !



Nun aber einmal zu der immer wiederholten - trotz der Wiederholungen aber immer falschen Behauptung der "schleichenden, immer weiter gehenden Einschränkung DER Grundrechte' :



Von den nominal 19 Grundrechten der Verfassung sind gerade einmal 2 - in Worten zum Mitschreiben ZWEI ! - derzeit beschränkt .



Und dies im Übrigen auch nur in Teilen !



Beschränkt sind derzeit nur

das Recht auf Freizügigkeit - durch zeitliche oder örtliche Einschränkungen und

das Recht auf Berufsfreiheit !



Alle anderen GR sind dirch die Corona-Geswtzgebung überhaupt nicht betroffen !



Und die beiden obigen betroffenen Grundrechte sind zudem nicht für Alle Rechte-Inhaber beschränkt ( sondern nur für kleine Teile von diesen) oder nur zeitlich eng gefaßt .



So betrifft die Einschränkung der Berufs-Ausübungs-Freiheit ja nur einen gewissen Teil der arbeitenden Bevölkerung -zB Restaurantfacharbeiter und - innen .



Alle anderen können und müssen arbeiten !



Auch die Freizügigkeit ist ja nur in kleinem Maße beschränkt - sowohl zeitlich als auch örtlich !



So gab und gibt es nirgendwo in Deutschland eine Ausgangs-SPERRE , sondern immer nur zeitlich gefaßte kurze Ausgangsbeschränkungen



Es gab auch immer die Reise-Freiheit ! Jedwr konnte weiterhin dorthin reisen , wohin er/sie wollte !

Die Beschränkungen entstanden allein dadurch , daß die meisten anderen (!) Länder keine EIN-Reisen erlaubten sowie dadurch , daß keine Flugzeuge flogen und keine Hotels Gäste annahmen .



Desweiteren war niemals die grundsätzliche Freiheit , sich öffentlich zu bewegen , eingeschränkt - es waren und sind lediglich an bestimmten Orten (zum Beispiel in Parks) die Anzahl der "Gruppenteilnehmer" beschränkt oder zB war im Winter niemals der Aufenthalt auf einer Skipiste verboten , sondern lediglich der Betrieb der Skilifte .



ALSO :

Es waren und sind bis heute nie DIE Grundrechte betroffen , eingeschränkt, geschliffen -



sondern von 19 nominalen GR ldeiglich ZWEI !



Daß die Hersteller der Impfstoffe bei vielleicht 6-7 Milliarden (!!!) herzustellenden Impf-Einzeldosen

nicht innerhalb von 3 Monaten diese Zahl liefern können - war klar wie Kloßbrühe und so auch zu erwarten !



Wo also ist das Problem ?!



Vielmehr ist eben - insbesondere von der Bevölkerung - Geduld und der notwendige Durchhaltewille einzufordern !

Daran aber hapert es .

