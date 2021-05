Wie Drängler und eine gelockerte Impfstrategie Risikopatienten gefährden

Die Einteilung in spezielle Impfgruppen soll bald aufgehoben werden. Verpassen Ältere oder Kranke wegen der Freigaben oder den Vordränglern dann Impfungen?

Lange war der Mangel an Impfstoffen das beherrschende Problem im Kampf gegen Corona. Doch inzwischen werden bis zu 1,1 Millionen Dosen am Tag verimpft - und der Ansturm auf die Terminvergabestellen der Hausarztpraxen und Impfzentren ist ungebrochen. Allerdings tun sich nun neue Probleme auf: Tausende Bundesbürger versuchen sich an den für die Impfstoffen von Biontech und Moderna noch immer gültigen Prioritätenlisten vorbeizudrängeln. Zusätzlich droht die Freigabe der wegen seltener, aber gefährlicher Nebenwirkungen umstrittenen Impfmittel von AstraZeneca und Johnson & Johnson Arztpraxen und Impfzentren zu überfordern.

Viele Impfzentren klagen nach einem Bericht des Fernsehmagazins Report Mainz über Aggressivität von Impfwilligen und zunehmende Versuche, sich eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. In München würden bis zu 350 Vordrängler in der Woche erwischt, am Hamburger Impfzentrum wurden sogar 2000 Vordrängler binnen sieben Tagen gezählt. Um vorzeitig an einen Impftermin zu kommen, würden etwa falsche Alters- oder Berufsangaben gemacht - andere täuschten vor, zuhause Pflegebedürftige zu vorsorgen. Eine Anfrage, wie viele solche Fälle in Bayern bisher gezählt wurden, ließ das Gesundheitsministerium am Dienstag bis Redaktionsschluss jedoch unbeantwortet.

Sich bei der Corona-Impfung vorzudrängeln, ist keine Ordnungswidrigkeit

"Damit entsteht in den Impfzentren und bei den Hausärzten massiver Druck", kritisiert der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. "Am Patientenschutztelefon erfahren wir von psychischen und physischen Drohgebärden." Zugleich sind in Deutschland Hunderttausende Risikopatienten noch nicht geimpft, denen die Vordrängler Termine wegschnappen. "Zwar werden Tausende erwischt, aber es fehlt an Sanktionen", kritisiert Brysch. "Sich beim Impfen vorzudrängen, ist weiterhin keine Ordnungswidrigkeit." Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus bezeichnete das vorzeitige Erschleichen von Impfungen als "zutiefst unanständig". Die Ungeduld der Menschen sei zwar verständlich, entschuldige aber nicht die Anwendung von Tricks. Der Ruf nach einer stärkeren Sanktionierung von Impf-Vordränglern sei daher nachvollziehbar.

Viele Risikopatienten sind noch nicht geimpft

Auch Impfexperten warnen davor, dass die Angehörigen von Risikogruppen trotz der millionenfach gelieferten Impfdosen die Verlierer der gelockerten Impfstrategie werden. "Es ist problematisch, dass jetzt schon sehr früh über die Aufhebung von Priorisierungen gesprochen wird", warnt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, im Interview mit unserer Redaktion. "Wir haben noch sehr viele Menschen in der Prioritätsgruppe drei, die noch nicht geimpft sind."

Diese Menschen hätten ein deutlich höheres Risiko, an Corona erkranken oder einen schweren Verlauf zu erleiden: "Wenn wir jetzt zu schnell freigegeben, schützen wir nicht gut und früh genug die Menschen, die den Schutz am nötigsten haben", Watzl kritisierte zudem, dass die Bundesregierung bei AstraZeneca den Impfabstand entgegen den Empfehlungen der Impfkommission von zwölf auf vier Wochen verkürzt hat: Dies gehe auf Kosten der Wirksamkeit, "das heißt die Menschen bekommen dadurch einen schlechteren Impfschutz", sagte der Immunologe. "Hier werden die Menschen und die Hausärzte mit dieser Frage allein gelassen, denn die Probleme werden nicht ausreichend kommuniziert."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.