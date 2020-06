Corona-Krise zeigt: Der Staat funktioniert, wenn es darauf ankommt

Immer mehr Deutsche sind zuversichtlich, dass sie gut durch die Corona-Zeit kommen. Das ist ein starkes Zeugnis für die Krisenmanager in Politik und Behörden.

Auf ersten Blick wirken die Zahlen widersprüchlich: Immer mehr Deutsche haben die Hoffnung, dass die Folgen der Corona-Krise für sie nicht so dramatisch sein werden wie befürchtet. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in Politiker und Behörden wieder. Das passt nicht zusammen? Doch! Es ist sogar ein Ausdruck von Normalität.

Große Ängste, großes Vertrauen in die Politik

Ende April, als die Ängste am größten waren, genossen die Krisenmanager in der Bundesregierung und in den Ländern den stärksten Rückhalt. Politiker und Behörden vermittelten das Gefühl, dass sie die Situation in den Griff bekommen können. Nun, da sich die Lage entspannt hat, werden ihre Maßnahmen wieder stärker hinterfragt. Das ist wichtig, das gehört dazu.

Die entscheidende Erkenntnis der vergangenen Wochen jedoch bleibt: Als der Staat gefragt war, hat er funktioniert. Die Krisenmanager haben sicher nicht alles richtig gemacht – aber sie haben geliefert.

Und es ist kein Zufall, dass im selben Zeitraum die Zustimmungswerte für Populisten, die unsere Demokratie systematisch verächtlich machen und Politikverdrossenheit schüren, so stark gefallen sind.

