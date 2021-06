FDP-Vize Kubicki: "Kretschmann enttarnt sich als Verfassungsfeind"

Exklusiv Die Forderung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Freiheitsrechte im Kampf gegen Pandemien noch härter einzuschränken, bringt den Liberalen in Rage.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Forderung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), zur Bekämpfung von Pandemien frühzeitig noch härter in die Freiheitsrechte der Bürger einzugreifen, scharf zurückgewiesen. "Hier enttarnt sich der Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes ganz offensichtlich als Verfassungsfeind. Denn die Forderung, man müsse auch unverhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, wenn es nur der richtigen Sache diene, ist gesetzeswidrig", sagte Kubicki im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Winfried Kretschmann will den demokratischen Rechtsstaat in die Knie zwingen"

"Durch solche Aussagen schleicht sich der Eindruck in die öffentliche Debatte ein, dass man es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so genau nehmen muss, wenn man damit ein vernünftiges Ziel erreichen will", sagte der Bundestagsvizepräsident. "Die Idee, im Übermaß Rechte einzuschränken, kenne ich bislang nur aus autokratischen Systemen", sagte Kubicki und fügte hinzu: "Winfried Kretschmann will nicht die Pandemie in die Knie zwingen, sondern den demokratischen Rechtsstaat.

Der Grünen-Politiker Kretschmann hatte zuvor in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten gesagt: "Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen."