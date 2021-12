Lässt sich eine Corona-Impfpflicht durchsetzen?

Plus Bald-Kanzler Olaf Scholz will im Bundestag über die allgemeine Corona-Impfpflicht abstimmen lassen. Schon jetzt formiert sich Widerstand gegen die Pläne.

Eine stetig wachsende Zahl an Intensivpatienten, keine echte Entwarnung von den Experten – der Druck der Pandemie könnte dazu führen, dass die Politik mit einem der massivsten gesellschaftlichen Eingriffe Ernst macht: einer allgemeinen Impfpflicht.