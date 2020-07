Corona wird für die Politik zum schmalen Grat

Das Virus stellt die Politik auf eine harte Probe: Eingriffe müssen heute viel stärker begründet werden als noch im Frühjahr.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Politik derzeit balanciert – und das ist ihr auch bewusst. Lockert sie die Corona-Einschränkungen zu früh, könnten die Infektionszahlen rasch wieder nach oben klettern. Lockert sie zu zögerlich, schwindet die öffentliche Akzeptanz und damit ebenfalls die Aussicht auf Erfolg. Entsprechend sensibel muss auch das Thema Ausreisesperren diskutiert werden. Vom „Corona-Hammer“ wird schon jetzt gesprochen. Dabei ist die Maßnahme nicht neu: Schon in März wurde eine Ausgangssperre über Mitterteich verhängt. Damals hatte ein Starkbierfest die Corona-Zahlen explodieren lassen.

Der Rückhalt für die Politik war groß in jenen Wochen; inzwischen bröckelt das Fundament zumindest leicht. Eingriffe in die Freiheit müssen stärker begründet werden als noch im Frühjahr. Deshalb ist Bund und Ländern dringend zu raten, den Radius für eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit so klein wie möglich zu halten. Einen ganzen Landkreis unter Quarantäne zu stellen, könnte schnell als unverhältnismäßig empfunden werden. Zwar muss die Gesundheit der Allgemeinheit über allem stehen, doch ohne den Rückhalt zumindest einer Mehrheit der Bevölkerung wird sich diese Krise nicht bestehen lassen.

