Coronavirus: Die Hauptstadt hat geschlossen

Der Platz vor dem Brandenburger Tor ist leer, ein paar Minuten lang ist keine Menschenseele zu sehen. Bis ein einsamer asiatischer Tourist auftaucht, ein Foto schießt und wieder davonschlendert. Die Heckmann-Höfe nahe der Synagoge an der Oranienburger Straße, sonst von Heerscharen von Touristen bevölkert, ist verwaist, die Geschäfte und Lokale sind geschlossen. „Bleibt zu Hause und verbringt eine tolle Zeit mit Eurer Familie“, empfiehlt ein Wirt seinen Gästen per Aushang – „gemeinsam gegen das Virus“. Ein Streifenpolizist schlendert vorbei am kleinen Galli-Theater, das bis auf weiteres keine Vorstellungen geben wird, so wie alle Theater und Konzerthäuser der Hauptstadt. Die Corona-Krise hat Berlin, die pulsierende Metropole, stellenweise in eine Geisterstadt verwandelt.

Berlin Alexanderplatz in Zeiten von Corona. Bild: Michael Kappeler, dpa

Nachts wirkt die Leere noch unheimlicher. Im schicken Stadtteil Mitte sind viele der trendigen, zu normalen Zeiten gut frequentierten Bars und Cafés bereits am frühen Samstagabend verwaist. In einem der beliebtesten Restaurants ist gerade mal ein Tisch besetzt, während drei Gäste essen, räumen fünf Kellner das Lokal um. Eineinhalb Meter Abstand zwischen den Tischen, Anordnung des Senats. Plätze, an denen sonst das Leben pulsiert, sind menschenleer.

Nicht alle Berliner halten sich an die Appelle der Politik

Das übliche Wochenend-Partyvolk fehlt im Straßenbild, Clubs, Discos und Kneipen sind von Amts wegen geschlossen. Doch nicht alle Berliner halten sich an die Appelle von Politik und Behörden, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um so die Corona-Epidemie einzudämmen und Todesopfer zu vermeiden.

Im Szenekiez Kreuzberg, so berichten Bewohner, wurde auch am Wochenende noch kräftig gefeiert, bevor die Kneipen geschlossen wurden. Und in einem spelunkigen Lokal im Berliner Norden spielen sich Szenen ab, die auf andere Art gespenstisch wirken, angesichts der Seuchengefahr betroffen, ja wütend machen. Weil sie auch ein paar deftige Mahlzeiten serviert, gilt die Gaststätte als Speiselokal und muss deshalb nicht schließen wie die anderen Bierpinten.

Dicht gedrängt stehen die Gäste am Tresen

Offenbar hat sich das bei den Zechfreunden aus der ganzen Gegend herumgesprochen. Samstagnacht herrscht dort Stimmung, wie in Kölner Kneipen zur Karnevalszeit. Dicht gedrängt stehen die fast ausschließlich männlichen Gäste am Tresen und grölen Ballermann-Sauflieder. Der Alkoholpegel ist augenscheinlich hoch, das Verständnis für ansteckungshemmendes Abstandhalten dagegen nicht vorhanden. Einige der Raucher auf dem Bürgersteig haben einander die Arme um die Schultern gelegt, wie um nicht umzukippen. „Alkohol tötet doch alle Viren ab“, lallt ein rotgesichtiger Mann mit Zigarette im Mundwinkel.

Eine Tafel vom Vorabend kündigt vor einem Restaurant noch eine Party an. In Berlin ist seit Samstag jedoch das Hauptstadt-Nachtlebens für die nächsten fünf Wochen weitgehend beendet. Bild: Hans-Thomas Frisch, dpa

Dummdreiste Sorglosigkeit ist jedoch die Ausnahme in der Hauptstadt. Die allermeisten Berliner versuchen, im Corona-Ausnahmezustand irgendwie ihren Alltag zu bewältigen. Offenbar fürchten viele, dass es zu Versorgungsengpässen kommen könnte. So herrscht in einem Einkaufszentrum im Bezirk Reinickendorf schon am Vormittag Hochbetrieb, auf dem großen quadratischen Parkplatz, um den zahlreiche Läden gruppiert sind, warten ungeduldige Autofahrer auf eine freie Bucht.

Eine Verläuferin sagt: "Die Leute hamstern wie bekloppt"

Erste Anlaufstelle für viele Kunden ist die Edeka-Filiale, doch dort haben die Hamsterkäufer schon zugeschlagen. Die Regale mit den Nudeln leergeräumt, auch Mehl und Zucker sind ausverkauft. Zwei Frauen, deren Einkaufswagen prall gefüllt mit Konservendosen und getrockneten Hülsenfrüchten sind, unterhalten sich, mit gebührendem Abstand. Die eine klagt, dass es weit und breit keine Trockenhefe mehr gebe. Wenn vielleicht bald der Bäcker zumache, dann müsse man doch wenigstens Brot backen können.

Die andere ist mit ihren Sorgen schon einen Schritt weiter. Wer wisse denn schon, ob dann überhaupt der Backofen noch funktioniere: „Was ist denn, wenn auch die Mitarbeiter von Elektrizitätswerk und Gasversorger krank werden, wenn der Betrieb im Wasserwerk zusammenbricht?“ Eine Antwort hat sie nicht auf die bange Frage, auf dem Gestell ihres Einkaufswagens aber stapeln sich etliche Sechserpacks großer Plastikwasserflaschen. Toilettenpapier ist, wie auch im Drogeriemarkt Rossmann nebenan, keines mehr da. „Die Leute hamstern wie bekloppt“, sagt eine Verkäuferin, bevor sie das Waren-Laufband wieder mit Desinfektionsmittel besprüht. Ein Kunde zeigt ungefragt auf seinem Handy ein Foto von einer umhäkelten Klopapierrolle auf der Hutablage eines Autos. Dazu der Text: „Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände im Wagen zu lassen.“ Die Verkäuferin lacht: „Der is jut.“

Für die Ladenbesitzer ist es schwer, vernünftig zu kalkulieren

Im Getränkehandel sind die Stapel mit Bier und Limonade so hoch wie immer, doch beim Mineralwasser klaffen Lücken. „Dabei fahren die Abfüller Sonderschichten, arbeiten Tag und Nacht“, sagt ein Verkäufer. Als ein Kunde ihn auf das vermeintlich gute Geschäft anspricht, reagiert er fast wütend. Auf die derzeitigen Umsätze würde er nun wahrlich gern verzichten. Zumal ja deutlich weniger Bier, Wein und Sekt gekauft werde, „weil keiner mehr feiert“. Und er ahnt, dass das das dicke Ende nachkommt und irgendwann alle Keller voll mit Mineralwasser sind. „Das hält ja lange. Da trinken die Leute dann monatelang von ihren Vorräten, wenn das alles vorbei ist.“

Wie schnell in der Krise Angebot und Nachfrage auseinanderklaffen, wie schwer es für die Ladenbesitzer ist, vernünftig zu kalkulieren, zeigt sich beim Biobäcker um die Ecke. An einem Tag ist bereits um die Mittagszeit das letzte Brötchen verkauft. Für den Tag darauf haben die Betreiber nach eigenen Angaben deutlich mehr Brot geordert, doch es scheint, dass sich die Kunden anderweitig eingedeckt haben. Am Abend biegt sich das Brotregal dann vor nicht verkauften Laiben.

Leute wollen in der Zwangspause das Haus in Ordnung bringen

Im Obi-Bau- und Gartenmarkt in Berlin-Waidmannslust deutet – zumindest auf den ersten Blick – wenig auf die Corona-Ausnahmesituation. Der Inhalt vieler Einkaufswagen lässt höchstens den Schluss zu, dass viele, die jetzt beruflich eine Zwangspause einlegen müssen, die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen wollen. Einige geben das auch unumwunden zu - endlich das lang geplante Regal bauen, das Haus in Ordnung bringen oder den Garten anlegen. „So froh war ich noch nie über unsere Laube“, sagt eine Frau, die zahlreiche Setzlinge aufgeladen hat. „In unserer Wohnung im vierten Stock würde uns jetzt die Decke auf den Kopf fallen“.

Im Schrebergarten pflanze sie vor allem Gemüse, man wisse ja nie. In auffällig vielen Einkaufswagen liegen aber auch Wasserkanister, Gasflaschen und Campingkocher. Und die Menschen, die diese Einkaufwagen schieben, reagieren eher abweisend auf die Frage, ob ihre Einkäufe mit der Pandemie zu tun haben, ob sie mit dem Zusammenbruch der Energie- und Wasserversorgung rechnen. Die Stimmung ist gereizt. Eine junge Mutter, die ihre etwa dreijährige Tochter an der Hand hält, wird von einer Rentnerin angeblafft: „Lassen Sie doch ihr Kind zuhause, das ist unverantwortlich.“ Ob sie um die eigene Gesundheit fürchtet oder die des Kindes, bleibt unklar.

Für den ÖPNV soll der Ferienfahrplan in Kraft treten

Noch fahren in der Hauptstadt die „Öffis“, die öffentlichen Verkehrsmittel, doch in den kommenden Tagen soll eine Art Ferienfahrplan in Kraft treten, denn die Zahl der Fahrgäste ist durch die Corona-Krise massiv zurückgegangen. Weil mehr als 40 Prozent der Berliner kein Auto besitzen, sind dennoch viele Menschen auf U-Bahn & Co angewiesen. Vieles ist bei einer Fahrt anders als sonst. In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe öffnet die vordere Tür nicht mehr, sind die Fahrersitze mit rotweißem Absperrband von den Passagieren abgetrennt. Wer sein Fahrgeld durch die Barriere reichen will, wird barsch zurechtgewiesen. Bloß nicht dem Fahrer zu nahe kommen.

Vor allem ältere Menschen und Mütter mit Kindern sitzen in den Bussen, wenn es geht, mit maximalem Abstand zu den Mitfahrern. Doch zu manchen Tageszeiten geht das eben nicht, dann sind die Busse voll. Viele Stadtbewohner sind für jede Besorgung auf die „Öffis“ angewiesen. In den S- und U-Bahnen dagegen hat die Zahl der Pendler sichtbar abgenommen. In manchen Waggons sitzt nur eine Person, trotzdem riecht es stechend nach Hand-Desinfektionsgel. Genau wird austariert, welcher Platz den größtmöglichen Abstand zu den Mitreisenden bietet. Eine Rentnerin trägt weiße Stoffhandschuhe, die sie mit Desinfektionsmittel getränkt hat. Minütlich nimmt sie einen Schluck aus einer großen Plastikwasserflasche. „Das spült die Viren in den Magen und dort werden sie dann von der Magensäure abgetötet“, teilt sie ihren Rat mit der Frau gegenüber. Vereinzelt noch, aber immer öfter, sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptstadt Gesichtsmasken zu sehen.

Viele Berliner fahren nun mit den Rad

Auffällig viele Berliner sind im Moment mit dem Fahrrad unterwegs, an der frischen Luft ist die Ansteckungsgefahr gering, das frühlingshafte Wetter erleichtert den Umstieg zusätzlich. Der Senat empfiehlt die Nutzung von Leihfahrradsystemen. Wer den eigenen Drahtesel flott machen will, wird nicht von fehlenden Ersatzteilen ausgebremst werden. Fahrradläden bleiben wie Supermärkte, Apotheken und Baumärkte von den Geschäftsschließungen ausgenommen, damit ein geplatzter Reifen oder eine gerissene Kette nicht zum privaten Stillstand führt.

Statt Bus oder Bahn: Das Fahrrad ist in Corona-Zeiten das bessere Fortbewegungsmittel. Auch soziale Kontakte hält man lieber auf zwei Meter Abstand. Bild: Paul Zinken, dpa

Stillstand, der in vielen Bereichen schon seit Tagen herrscht. Kindergärten und Schulen haben geschlossen, viele Betriebe arbeiten nur noch im Notbetrieb. Der Besitzer einer kleinen Baufirma wird gerade mit den Putzarbeiten an einer Doppelhaushälfte am Stadtrand fertig, sein vorerst letzter Auftrag. Eigentlich hätte er in der kommenden Woche mit einem Neubau beginnen sollen. Doch der Kunde hat abgesagt.

Der Inhaber eines Wachdienstes, sagt, er wisse nicht, wie er seine Mitarbeiter bezahlen soll

Er sei Inhaber eines privaten Wachdienstes und vor allem auf Messen tätig. Die aber fallen ohne Ausnahme aus, die erwarteten Umsätze fehlten. Noch wisse der Mann nicht, wie er in den kommenden Wochen seine Mitarbeiter bezahlen soll. Angesichts der gewaltigen Unsicherheit werde der Neubau des Bürogebäudes eben auf Eis gelegt. Auch der Bauunternehmer selbst vermutet, dass er seine Leute bald in den Zwangsurlaub schicken muss. Ob er den Ankündigungen der Politik glauben darf, dass kein Arbeitsplatz durch die Krise verloren geht, weiß der Maurermeister nicht: „Was ist denn mit all den Kneipen, Kinos, Theatern oder Taxibetrieben? Das wird verdammt hart.“

Auf ungewisse Zeiten stellt sich auch die Krankenschwester ein, die im Nachbarhaus wohnt. Vor wenigen Wochen war sie in den Winterurlaub aufgebrochen, als noch niemand vor Reisen nach Österreich gewarnt hat. Jetzt ist sie zurück und steht unter Quarantäne. Und unter einer Art Schock, wie sie sagt. Wenn sie das geahnt hätte, wäre sie niemals gefahren, sagt sie. Es sei furchtbar für sie, dass sie ausgerechnet jetzt nicht bei ihren Patienten sein könne. Jetzt, wo alle Pflegekräfte gebraucht werden, wo Berlin eine Notklinik für bis zu tausend Corona-Patienten auf dem Messegelände einrichten will. Am Morgen hat sie Besuch von zwei Mitarbeiterinnen der Gesundheitsbehörden bekommen, die einen Abstrich von ihrer Rachenschleimhaut nahmen, für den Corona-Test. Mit Bangen wartet sie auf das Ergebnis. Wie viele der 3,6 Millionen Berliner ahnt sie: „Der Ausnahmezustand hat gerade erst begonnen.“

