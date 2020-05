Den Rentnern darf es nicht an den Geldbeutel gehen

In der Krise wird das Problem unseres Rentensystems noch deutlicher sichtbar. Die Politik braucht ein Konzept. Doch darüber scheint sie nicht einmal nachzudenken.

Für Konjunkturpakete gegen die noch gar nicht abzuschätzenden Corona-Folgen für die Wirtschaft werden jetzt viele Milliarden Euro ausgegeben – zu Recht. Denn ohne Konsum kommt die Wirtschaft nicht aus dem Tief. Gerade deshalb wäre es falsch, jetzt den Rentnern an den Geldbeutel zu gehen. Denn auch ordentliche Renten beleben die Nachfrage. Im Vergleich etwa zu Österreich oder skandinavischen Ländern sind die deutschen Renten ohnehin auf einem niedrigen Niveau. Und erst recht im Vergleich zu den Pensionen deutscher Beamter.

Die Rente ist ein großes Flickwerk

An der generellen Schieflage des Systems ändert auch die auf der Zielgeraden noch umstrittene Grundrente wenig. Sie ist nur ein weiterer Flicken in einem gigantischen Flickwerk. Wie ein Brennglas verstärkt die Corona-Krise nun das Dilemma des deutschen Rentensystems: Immer weniger Beitragszahler stehen immer mehr Rentnern gegenüber. Das erfordert immer höhere Zuschüsse aus dem Steuertopf, Milliarden, die für Zukunftsaufgaben fehlen. Solange die Wirtschaft brummt, geht das schon irgendwie. Damit ist es jetzt vorbei. Doch nichts deutet darauf hin, dass die Politik jetzt endlich das tun würde, was sie schon längst hätte tun müssen: über Generationengerechtigkeit ganz neu nachzudenken.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen