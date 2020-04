Der Gutschein für Flugreisen klingt gut - aber er trügt

Die Bundesregierung will eine Ausnahmeregelung für annullierte Flüge durchsetzen. Verbraucherschützer protestieren - zurecht.

Was für Kulturveranstaltungen richtig ist, kann ja für Flugreisen nicht falsch sein. Hat sich die Regierung gedacht und Brüssel aufgefordert, schnell eine entsprechende Anordnung vorzulegen. Statt eines Geldscheins soll es zwingend einen Gutschein geben, wenn ein Flug wegen Corona annulliert werden muss. Die Gutscheine sollen die Airlines in der Luft halten, denn so verbleibt das Geld erst einmal bei ihnen.

Doch was ist mit der Liquidität der Fluggäste? Geschäftsreisende mögen mit Gutscheinen ja noch leben können. Viele Privatreisende jedoch können nichts mit einem Coupon anfangen, der ihnen einen Flug in ferner Zukunft oder die Rückerstattung des Ticketpreises Ende 2021 verspricht. Sie haben sich das Ticket in der Regel zusammengespart, und sie brauchen das Geld jetzt zurück. Denn nicht nur vielen Airlines geht es gerade wirtschaftlich schlecht.

Fluggesellschaften profitieren von Gutscheinen

Außerdem profitieren von einer Gutschein-Regelung alle Fluggesellschaften, die unter die entsprechenden Vorschriften fallen. Also auch die, die wegen fragwürdiger Arbeitsbedingungen und undurchsichtiger Preisgestaltung von der Politik kritisiert werden.

Die Corona-Pandemie mag viele Schnellschüsse rechtfertigen. Dieser gehört nicht dazu.

