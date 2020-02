Der Rechte, der kein Nazi sein will: Thomas Lohr ist Chef der "Wodans Erben Germania"

Plus Thomas Lohr ist der Chef der "Wodans Erben Germania". Zwei Mitglieder der Gruppe sind festgenommen worden. Sie seien keine Nazis, sagt der Anführer.

Thomas Lohr bittet in seine Wohnung. Er kommt gerade von der Arbeit. Lohr arbeitet für einen Sicherheitsdienst, der Asylheime in der Region bewacht. Der 54-Jährige zieht die Klettsymbole seines Arbeitgebers von seinem schwarzen Pullover, gießt sich ein Pils ein und steckt sich eine Zigarette an.

Chef der "Wodans Erben Germania" hatte Kontakt zu Werner S. aus Mickhausen

Eine seiner beiden Katzen streift durch die Wohnung, legt sich schließlich auf die graue Decke mit weißen Sternchen auf der Couch – direkt neben das Kissen mit dem Zebramuster. An der Wand über der Couch hängt das Bild einer dunkelhäutigen Frau, mit vielen Gelb- und Rottönen. Mehrere traditionelle afrikanische Masken hängen an den Wänden. „Ich war mal Afrika-Fan“, sagt Lohr. Er bittet darum, sich umzusehen. Es gebe keine Nazisymbole bei ihm, betont er.

Lohr wohnt mit seiner Lebensgefährtin in einer bescheidenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Konstanz-Wallhausen und ist Chef der Wodans Erben Germania, einer rechtsextremistischen Gruppierung, die Verbindungen zu einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle hatte, die in der vergangenen Woche von den Sicherheitsbehörden zerschlagen wurde. Außer ihm rede keiner mit der Presse, sagt Lohr dem Südkurier. Aber er will reden. Nachdem die Antifa Konstanz auf ihrer Website seinen Namen veröffentlichte und auch das Kennzeichen seines Wagens, sieht er sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Er will einiges klarstellen, betont er. Vor allem, dass seine Vereinigung nichts mit Neonazis zu tun habe. Dass er Kontakt zu Werner S. hatte, dem Mann, der im Zentrum der Razzien und Festnahmen der Bundesanwaltschaft steht, bestätigt er selbst: Allerdings habe es sich dabei nur um einen kurzen Chat über Facebook gehandelt.

S. wollte sich mit ihm treffen, aber dazu sei es nie gekommen. „Ich habe ihn nie gesehen“, sagt Lohr. S. soll mit anderen die „Gruppe S.“ gegründet haben, eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Ziel, Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime zu verüben. „Wir distanzieren uns von dieser Gruppe“, will Lohr verstanden wissen. Anschläge seien feige. So etwas mache seine Truppe nicht. Schon wer betrunken in der Jacke der Wodans Erben herumlaufe, fliege raus, sagt der Mann mit dem kurzen grauen Haar.

Terrorverdacht gegen Mitglieder: Anführer gibt sich ahnungslos

Dennoch wurden auch zwei Mitglieder von „Wodans Erben“ unter Terrorverdacht festgenommen. Lohr will von all dem nichts gewusst haben. „Keiner von uns wusste, dass sie da reingerutscht sind“, sagt er, während er an seiner Zigarette zieht. Er habe über Angehörige der beiden Männer erfahren, was passiert sei. Wie die Soko die Türe eingetreten habe. „Ich war fassungslos, das hätte ich ihnen nicht zugetraut“, betont Lohr. Er beschreibt die beiden als „kameradschaftlich“ und „vernünftig“. „Ich weiß nicht, in was die da reingeraten sind.“ Die Wodans Erben hätten immer versucht, ihren Ruf sauber zu halten. „Die werden auch nicht mehr zu uns gehören“, sagt Lohr bestimmt. Wie das Ausschlussverfahren verläuft, will er nicht sagen.

Jetzt steht Lohr selbst unter Feuer. Es gehen Gerüchte in der Szene, er sei der V-Mann gewesen, der die Gruppe S. ans Messer geliefert habe. „Totaler Blödsinn“ sei das, sagt Lohr auf Nachfrage: Er sei kein V-Mann für das LKA. Lohr beruft sich auf den ominösen 13. Mann, der bei den Treffen der zwölf Verdächtigen beteiligt gewesen sein soll und die Gruppe später ans Messer lieferte. „Ich war nie bei solchen Treffen“, sagt Lohr. In der Szene wird er auf Facebook bereits namentlich beschimpft.

Die Wodans sehen sich als Familie, sagt er. Eine Familie voller Patrioten. So beschreibt er jedenfalls seine Mitglieder. Ja, sie haben sich von den Soldiers of Odin abgespalten. Auch Lohr war Mitglied. Die aus Skandinavien stammende rechtsextreme Gruppe habe ihn ursprünglich wegen ihrer Idee begeistert. „Der Zusammenhalt hat mir gefallen“, erklärt er. Er sei später „aufgeklärt“ worden, worum es in der Gruppe wirklich ging – „dass die rechtsradikal sind“.

So präsentierten sich die "Wodans Erben Germania" auf Facebook

Daraufhin habe sich die Gruppe der Wodans Erben abgespaltet. Aus Odin wird Wodan – von einem nordischen Gott zum nächsten. Der Landesverfassungsschutz ordnet die Truppe wegen der Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen eindeutig der rechtsextremistischen Szene zu und hat sie deswegen schon länger im Auge – „wenngleich die Gruppe ihre Ideologie nicht derart öffentlich zur Schau trägt, wie das andere Gruppierungen aus der Szene tun“, ergänzt ein Sprecher der Behörde. Anfang des Jahres wurde die Facebookseite von Wodans Erben Germania Baden-Württemberg von Facebook gelöscht.

Sie hatte demnach etwa 13.000 Likes. Neben dieser Seite gibt es Seiten der Divisionen Bayern und Sachsen-Anhalt. Die Verfassungsschützer ordnen die Gruppe auf Anfrage des Südkurier klar als Abspaltung der bundesweit agierenden Gruppierung „Soldiers of Odin Germany“ ein. Auch bestätigen die Experten, dass im vergangenen Jahr vereinzelt Aktivitäten der Gruppe „Wodans Erben Germanien/Division Baden-Württemberg“ festgestellt worden seien, mit „mittlerer zweistelliger Personenzahl“, wie es heißt.

Ob er ein Nazi sei? „Im Leben nicht!“, beteuert Lohr. Überhaupt passt es ihm nicht, dass ihm unterstellt werde, er und seine Leute seien Nazis, nur wenn sie sagten, sie seien stolz darauf, Deutsche zu sein. Er sei auch kein Antisemit und habe nichts gegen Ausländer. Er würde in seinem Job als Security-Mann Asylsuchende gegen Nazis verteidigen, wenn es darauf ankomme, behauptet er. Andererseits spricht er davon, dass es nicht angehe, wenn deutsche Rentner Pfandflaschen sammeln müssten, während die Asylanten vom Staat versorgt würden. Und dass seine Gruppe sich auf das Germanentum berufe. Den Wikingern verbunden. Den Werten von Stolz, Ehre und Zusammenhalt. Deshalb gebe es auch „Spaziergänge“ in der Nachbarschaft – Bürgerwehren seien ja schließlich verboten.

Das Image als Freund und Helfer: Ein Rechter, der kein Nazi sein will

Lohr bemüht sich, wie für solche Organisationen typisch, diese als Freund und Helfer darzustellen. Die Spendenaktion für einen Gnadenhof in seiner Wallhauser Nachbarschaft ist typisch. Socialmedia-wirksam auf Facebook geteilt. Die Betreiberin des Hofes wusste nicht, was für Leute ihr da Futter brachten. Sie sei dankbar gewesen, dass sie Spenden für den Hof bekam, auf dem sie seit 35 Jahren Tiere durchbringt. Jetzt hat sie Angst um die Tiere, sorgt sich darum, dass keine Spenden mehr kommen. Von Treffen habe sie nichts gewusst.

Diese Gruppe habe eben mal Katzenfutter und ein paar Heuballen abgegeben, mehr nicht. Der alten Dame, die wir zum Schutz nicht namentlich nennen, stehen die Tränen in den Augen, sie sagt, sie sei „schockiert“. Später nimmt sie sich einen Anwalt, weil sie um den Ruf des Gnadenhofs kämpfen will. Dieser erklärt: „Die Betreiberin des Gnadenhofs verabscheut jeden rechten Terror.“ Auch Lohrs Vermieter, ein Unternehmer jüdischen Glaubens, erklärt auf Nachfrage, er habe nichts geahnt.

Am Morgen nach der ersten Berichterstattung des Südkurier ruft Lohr an. Er ist empört über die Berichterstattung, die ja nur negativ sei. Am Abend hatte er dem Südkurier noch stolz seine Tattoos gezeigt. Es ist ein Vegvisier – ein vermeintliches Wikingersymbol, ein Skaldenmet – drei ineinandergeschlungene Hörner, auch bekannt als Wodansknoten und die Anfangsbuchstaben der Wodans Erben Germania in altdeutschen Lettern. Alles keine verbotenen Symbole, sagt er. Aber einschlägig allemal.

