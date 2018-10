Deutschlandtrend: Union und SPD stürzen auf neue Tiefstwerte

06:33 Uhr

Für die Große Koalition geht es im Deutschlandtrend weiter nach unten: Sowohl die CDU als auch die SPD erreichen ihren schlechtesten Wert.

Nach der Landtagswahl in Bayern und vor der in Hessen gibt es weiter schlechte Nachrichten für die Große Koalition: Im Deutschlandtrend der ARD kommt die CDU nur noch auf 25 Prozent. Die SPD liegt sogar nur bei 14 Prozent. Damit stürzen die beiden Parteien auf den niedrigsten Wert, den sie im Deutschlandtrend jemals erreicht haben.

51 Prozent der Menschen gaben bei der Umfrage an, sie seien besorgt darüber, dass CDU, CSU, und SPD schwächelten. Genauso hieß es aber von 47 Prozent der Befragten, dass sie sich deswegen keine Sorgen machten.

Die Grünen sind der große Gewinner dieser Entwicklung. Nach ihrem Erfolg bei der Landtagswahl in Bayern legen sie auch im Deutschlandtrend weiter zu: Sie kommen auf 19 Prozent.

Die AfD liegt weiterhin bei 16 Prozent und ist damit drittstärkste Kraft nach Union und den Grünen - aber vor der SPD. Die FDP und die Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und liegen bei elf beziehungsweise neun Prozent.

Der Deutschlandtrend wird von Infratest dimap erhoben. Dafür wurden am Dienstag und Mittwoch 1040 Wahlberechtigte befragt. Der statistische Fehlertoleranz liege zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.

Die Landtagswahl in Hessen findet am 28. Oktober statt. Laut einer aktuellen Umfrage schwächeln CDU und SPD auch dort. Im ZDF-Politbarometer kommt die CDU auf 26 und die SPD auf 20 Prozent.

Zweistärkste Kraft in Hessen könnten die Grünen werden, die in der Umfrage auf 22 Prozent kommen. Völlig unklar ist, wie die künftige Regierung in Hessen aussehen wird. Durch die Schwäche der CDU wird das schwarz-grüne Bündnis wohl die Mehrheit verlieren. Eine Koalition aus CDU und SPD wiederum gilt beim Wähler als unbeliebt. Dann blieben noch Regierungen aus drei Parteien, für die politisch aber viele Hindernisse überwunden werden müssten.

Die Grünen hatten schon bei der Wahl in Bayern am vergangenen Sonntag mit einem Ergebnis von 17,5 Prozent von der Schwäche der CDU und der SPD profitiert. Regieren wird die Partei in Bayern aber wohl nicht. Die CSU hat sich dafür entschieden, mit den ebenfalls konservativen Freie Wählern über eine Koalition zu verhandeln. (dpa, AZ)

