Die Corona-Panne in Bayern entzaubert Markus Söder

Die Panne bei den Corona-Tests in Bayern geht auf das Konto von Markus Söder. Er setzte nämlich lieber auf Schnelligkeit als auf Gründlichkeit. Ein Kommentar.

Schmal ist der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung. So sorgsam Markus Söder bislang sein Image als Deutschlands entschlossenster Corona-Bekämpfer gepflegt hat, so peinlich sind die Pannen bei den Tests an den bayerischen Grenzen jetzt für ihn. Söder war es, der dem Rest der Republik bei jeder Gelegenheit erklärt hat, dass Bayern sich der Pandemie schneller, konsequenter und letztlich erfolgreicher entgegen stemmt als andere Bundesländer.

Söder war es, der mit dieser Strategie der kalkulierten Breitbeinigkeit plötzlich Popularitätswerte erreichte, von denen andere CSU-Vorsitzende nur träumen konnten. Und Söder ist es jetzt auch, der für die Schlampereien und Verzögerungen bei den Tests in den vergangenen Tagen gerade stehen muss.

Welchen Anteil auch immer die Gesundheitsministerin, die zuständigen Behörden oder gar die überforderten ehrenamtlichen Helfer an diesem Debakel haben: Dass 40.000 Menschen tagelang auf ihre Testergebnisse warten mussten, darunter 900 Infizierte, geht politisch auch auf das Konto von Markus Söder.

Test-Panne in Bayern ist Rückschlag im Kampf gegen Corona

Im Bemühen, den anderen wieder mal einen Schritt voraus zu sein, hat Bayern Schnelligkeit vor Gründlichkeit gehen lassen. Jenseits aller Spekulationen um den politischen Einfluss der CSU in Berlin und eine mögliche Kanzlerkandidatur ihres Vorsitzenden ist das vor allem für den Kampf gegen Corona ein schwerer Rückschlag.

Das Risiko, dass die 900 Erkrankten nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub andere angesteckt haben, Hunderte zumindest, wenn nicht gar Tausende, ist groß – und das mitten in einer Phase, in der die Infektionszahlen ohnehin wieder besorgniserregend steigen. Nicht nur in Bayern, aber eben auch in Bayern.

Selbst wenn die Betroffenen jetzt schnell über ihre Testergebnisse informiert und bei Bedarf in Quarantäne geschickt werden: Die Ereignisse der vergangenen Tage werden Markus Söder noch lange nachhängen. Sie haben nicht nur die vermeintlich so vorbildliche bayerische Politik ein Stück weit entzaubert, sondern auch den Umfragekönig selbst. Der Sheriffstern des Corona-Sherrifs hat die ersten Kratzer bekommen.

