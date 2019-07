11:47 Uhr

Die SPD-Paartanz-Show nimmt langsam Fahrt auf

In der SPD flirren die Gerüchte, welche Politiker in das Rennen um ein neues Führungsduo einsteigen. Der Demoskop Manfred Güllner mag hingegen gar nicht mehr hinschauen.

Von Bernhard Junginger

„Jedes Töpfchen find’t sein Deckelchen“, trällerte einst Liselotte Pulver im Film-Schwank „Kohlhiesels Töchter“ (1962) – ganz unter diesem Motto steht dieser Sommer bei der SPD. Die an Schwindsucht und GroKo-Frust leidende Partei sucht eine neue Spitze, bevorzugt ein gemischtes Doppel. Ganz langsam beginnt sich das Kandidaten-Karussell zu drehen, aus dem beim Parteitag im Dezember das Sieger-Paar aussteigen soll. Zuerst aufgesprungen waren Europa-Staatsminister Michael Roth und die frühere nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wirft seinen Hut in den Ring

Jetzt wirft ein zweites Paar seine „Bewerbung in den Hut“ oder vielmehr den Hut in den Ring – Nina Scheer bringt die Redewendung ein wenig durcheinander. Den ganz großen Auftritt ist die 47-Jährige aus Schleswig-Holstein noch nicht gewöhnt. Im Bundestag, dem sie seit 2013 angehört, zählt die Frau mit dem grauen Dutt und der großgliedrigen Goldkette zu den stilleren Abgeordneten. Deutlich bekannter ist der Mann, mit dem zusammen sie um den SPD-Parteivorsitz kämpfen will: Karl Lauterbach, Fraktionsvize und profilierter Gesundheitspolitiker aus dem Rheinland. Sein Markenzeichen, die Fliege, hat der alterslos wirkende 56-Jährige zur öffentlichen Bekanntgabe seiner Kandidaten-Verlobung mit der Umweltpolitikerin abgelegt. Leger trägt er den obersten Hemdknopf offen.

Auch der Ort ist dem Anlass entsprechend gewählt. Kurzfristig wird der Termin aus eher düsteren Räumen in ein lichtdurchflutetes Besprechungszimmer im sechsten Stock des Jakob-Kaiser-Hauses verlegt. Von dort eröffnet sich hier ein spektakulärer Blick auf Reichstagskuppel und Siegessäule. „Ich habe schon lange über eine Kandidatur nachgedacht. Denn unsere Wähler wissen nicht mehr, wofür die SPD steht“, sagt der Mediziner, der 2001 von der CDU zur SPD gewechselt war. Und heute zu den linkeren Sozialdemokrat zählt.

Auch nach Jahren einer SPD-Regierungsbeteiligung gebe es noch zu viele Ungerechtigkeiten – ob bei Einkommen, Bildung oder in der Medizin. In der Umweltpolitik habe seine Partei nie klare Positionen entwickelt, das werde er ändern, verspricht er. „In vielen Bereichen kommen wir in der Großen Koalition nicht weiter“, so Lauterbach weiter. Bekanntlich habe er zu den Befürwortern des Bündnisses mit der Union gezählt, Nina Scheer sei von Anfang an dagegen gewesen. „Sie hat recht behalten“, räumt er ein.

Nina Scheer bekräftigt: „Wir sind der Meinung, die SPD sollte die GroKo verlassen.“ Dem Bündnis sei es „nicht gelungen, die notwendigen Bedingungen einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft durchzubuchstabieren“. Viele ihrer Sätze klingen formelhaft. Trotzdem wird die Botschaft klar: An der Seite Lauterbachs will sie die SPD nach links führen und ökologischer machen.

Für die SPD geht es mittlerweile ums nackte Überleben

Wie groß die Chancen von Scheer und Lauterbach, die auf Beobachter wie ein evangelisches Pastoren-Ehepaar wirken, auf den Parteivorsitz sind, vermag im Moment niemand zu sagen. Erfahrene SPD-Mitglieder hoffen aber, dass sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist noch weitere Gespanne melden. Denn nachdem mit Andrea Nahles die erste weibliche Vorsitzende der SPD-Geschichte hinwarf, tief frustriert von den Ränkespielen mancher Parteifreunde, geht es ums nackte Überleben. In Umfragen rangieren die Genossen teils unter 15 Prozent. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen droht weiteres Ungemach. Und in dieser Situation steht die Partei kopf- und richtungslos da. Alle Mitglieder des Interims-Führungstrios, Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel, schließen aus, den regulären Vorsitz zu übernehmen.

Ob beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion beim „Tipi am Kanzleramt“ oder in vertraulichen Runden, wo immer in diesen Tagen Sozialdemokraten zusammentreffen, kreisen die Gespräche um die eine Frage: Wer mit wem? Sobald eine Genossin irgendwo im vertraulichen Zwiegespräch mit einem Genossen gesichtet wird, schießen die Spekulationen ins Kraut: Wie entscheidet sich Niedersachsens Landesvater Stephan Weil? Wer war noch die Frau, mit der sich Generalsekretär Lars Klingbeil so angeregt unterhielt? Und hat nicht die Sekretärin des Abgeordnetenbüros auf dem gleichen Flur neulich Familienministerin Franziska Giffey mit Juso-Chef Kühnert im Restaurant gesehen. Überhaupt Kühnert. Der 30-Jährige, den schon die 76-jährige Gesine Schwan, Ex-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt heftig umwarb, hat sich erst kürzlich zum Thema Partnersuche geäußert. Allerdings zur ganz privaten.

Dabei, so sagte er in einem Interview, setze er auf die Dating-App Tinder, von der es bei Wikipedia heißt: „Sie wird zur Anbahnung von Flirts, zum Knüpfen von Bekanntschaften oder zur Verabredung von unverbindlichem Sex verwendet.“ Bei Tinder aber hat er es als Politiker nicht leicht. Viele Flirtwillige könnten gar nicht glauben, dass sich ein bekannter Politiker auf der Dating-Plattform tummle. So bekomme er manchmal Zuschriften wie „Ich finde es eine Frechheit, dass Sie sich hier als Kevin Kühnert ausgeben!“, erzählte Kühnert. Sein Trick zum digitalen Identitätsnachweis: Kleine versteckte Botschaften auf dem Twitter-Account – auf den ja nur er, der echte Kevin Kühnert, Zugriff hat. Aber auch ohne solch private Details gibt es bei der SPD genug Stoff für Klatsch und Tratsch.

Forsa-Chef Güllner hat Zweifel am Erfolg des SPD-Modells

Manfred Güllner, Chef des Umfrage-Instituts Forsa, hat an dem Prozedere zur Suche eines Führungsduos indes massive Zweifel. „Nüchtern betrachtet und aus Sicht der Wähler ist dieses Verfahren Quatsch und eher kontraproduktiv. Jetzt beschäftigt sich die Partei wieder bis zum Herbst ausschließlich mit sich selbst.“ Der Demoskop weiter: „Da kommen jetzt den ganzen Sommer über lauter Namen ins Spiel, bei denen die Wähler nur den Kopf schütteln.“ Was viele als großes Fest der Demokratie feierten, erinnere ihn an „Tanz-Duell-Sendungen im Privatfernsehen“. Güllner befürchtet: „Am Ende werden sich nur die bestätigt fühlen, die keine richtigen Köpfe in der SPD sehen. Die SPD kümmert sich nicht um die Seele ihrer Wähler, oder vielmehr ihrer verloren gegangenen Wähler, sondern nur um die Seelen ihrer wenigen noch verbliebenen Mitglieder.“ Und trotzdem: Als langjähriges SPD-Mitglied, sagt Güllner, habe er die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Töpfchen SPD irgendwann doch wieder ein passendes Deckelchen findet.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen