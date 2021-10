Digitalisierung

Smartphone statt "Perso": Sind digitale Ausweise eine Chance oder Gefahr?

Plus Bürgerinnen und Bürger sollen sich nach dem Willen der Bundesregierung künftig nicht mehr nur mit Karten ausweisen können, sondern auch mit ihrem Smartphone. Doch das ist nicht ohne Risiko.

Von Philipp Wehrmann

Ein großes Quadrat aus kleineren schwarzen und weißen Quadraten genießt mehr Vertrauen als der gelbe Papierschein, mit dem wir über Jahrzehnte unsere Impfungen dokumentierten. Der digitale Impfausweis gilt als sichere Methode, nachzuweisen, ob man vollständig gegen Corona geschützt ist – zumindest wenn das Gegenüber den Ausweis auch mit der zugehörigen App einscannt. Eigentlich aber – so der vorgesehene, in der Praxis aber selten umgesetzte Weg – müsste dazu auch der Personalausweis vorgezeigt werden – denn ohne Foto kann nun wirklich jeder einen beliebigen schwarz-weißen QR-Code vorzeigen. Der Personalausweis hingegen ist weiter ein analoges Dokument. So ganz verzichten wir auf analoge Ausweise noch nicht. Das könnte sich in Zukunft aber ändern.

