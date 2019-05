EU-Streit über Spitzenposten: Weber muss bangen

Es ist nicht sehr klug von Merkel, erstens noch auf diesem blödsinnigen, undemokratischen Spitzenkandidaten-Prinzip zu bestehen, und zweitens, einen außenpolitisch völlig unerfahrenen Kandidaten zu favorisieren, den nicht mal in Deutschland allzu viele kennen. So wohl der Holländer, als auch Frau Vestager sind weitaus erfahrenere, bessere Alternativen. Hoffentlich bleibt Macron in dieser Sache hart.

