Ermittlungen gegen Alfred Sauter: Wer ist der CSU-Strippenzieher?

Der ehemalige bayerische Justizminister spielte von Anfang an eine Rolle in der Masken-Affäre um Georg Nüßlein. Nun scheint er einer der Hauptdarsteller zu werden.

Der CSU-Strippenzieher Alfred Sauter spielt von Anfang an eine Rolle in der Affäre um dubiose Masken-Geschäfte. Als Ermittler am 25. Februar vor dem Wohnhaus des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und dessen Büroräumen auftauchen, haben sie einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Darauf steht auch Sauters Name. Damals hat er scheinbar noch eine Nebenrolle. An diesem Mittwochvormittag wird der 70-Jährige plötzlich zu einem der Hauptdarsteller. Die Generalstaatsanwaltschaft München lässt nach Informationen unserer Redaktion jetzt auch Sauters Büros durchsuchen. Wer ist dieser Mann, der stets in dem Ruf stand, bei seinen Geschäften auf dem schmalen Grat zwischen Politik und Wirtschaft cleverer vorzugehen als andere?

Wenn man sich heute im Umfeld des dienstältestesten schwäbischen Landtagsabgeordneten umhört, bekommt man sinngemäß fast immer die gleichen Antworten. Ohne ihn geht wenig bis gar nichts im Günzburger CSU-Kreisverband. Manche sagen das mit einer gewissen Ehrfurcht. Bei anderen schwingt ein kritischer Unterton mit. Nach dem Motto: Dieser Mann hat überall seine Finger im Spiel. Tatsächlich ist Sauter ein Meister darin, Netzwerke zu knüpfen. Das fängt ganz klassisch in der Jungen Union an. Von 1979 bis 1987 ist er Chef des CSU-Nachwuchses in Bayern. Damit steht er in einer Reihe mit prominenten Namen. Sauters Vorgänger heißen Max Streibl, Theo Waigel oder Otto Wiesheu. Nach ihm übernahmen unter anderem Gerd Müller, Markus Söder und Manfred Weber den einflussreichen Posten.

Sauter gehört zu den Politikern mit den höchsten Nebeneinkünften

Auch Sauter macht Karriere, geht in den 80er Jahren nach Bonn. Nach zwei Legislaturperioden im Bundestag zieht es ihn aber zurück nach Bayern. Er wird Staatssekretär in drei Ministerien und später bayerischer Justizminister. Doch er ist kein reiner Berufspolitiker, sondern verdient auch gutes Geld als Anwalt. Erst Recht nach dem ersten großen Karriereknick. 1999 lässt der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber seinen Justizminister inmitten einer Affäre um die in finanzielle Schieflage geratene halbstaatliche Wohnungsbaugesellschaft fallen. Sauter wird damals von seiner Vergangenheit eingeholt. Als Staatssekretär im Innenministerium war er Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft gewesen, die hunderte Millionen D-Mark Verluste aufgetürmt hatte. Stoiber macht Sauter für das Desaster verantwortlich, doch dieser fühlt sich als Sündenbock. Die Vorwürfe des Ministerpräsidenten gegen ihn bezeichnet Sauter öffentlich als "Schafscheiß". Gehen muss er trotzdem.

Fortan konzentriert er sich noch stärker auf seine Anwaltskanzlei. Inzwischen bildet er eine Bürogemeinschaft mit einem anderen CSU-Urgestein: Peter Gauweiler. Sauter gehört seit vielen Jahren zu den bayerischen Politikern mit den höchsten Nebeneinkünften. Dass selbst die eigenen Kollegen in der CSU-Fraktion seine Geschäfte bisweilen mit Argwohn betrachten, stört ihn nicht. In einer Landtagsdebatte sagt er einmal ganz lapidar, dass er natürlich einen Nebenjob habe: Er sei im Nebenjob Abgeordneter.

Masken-Affäre um Nüßlein und Sauter weitet sich aus

Als Anwalt hat Sauter nach eigener Aussage zu Beginn der Pandemie auch den Vertrag zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und jenem hessischen Masken-Hersteller aufgesetzt, für den sich wiederum Georg Nüßlein so ins Zeug gelegt hatte. Nüßlein war damals noch Mitglied im Günzburger CSU-Kreisverband, den Sauter seit einem Vierteljahrhundert führt. Und so geriet der Strippenzieher also schnell ins Zwielicht der Masken-Affäre. Welche Rolle spielte er genau? Auch auf diese Frage bekommt man in seinem Umfeld und in der CSU fast immer die gleiche Antwort: Der Sauter sei zu clever, um sich bei irgendwelchen krummen Geschäften erwischen zu lassen, heißt es. Der wisse genau, was gerade noch legal ist und was nicht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat offenbar andere Informationen. Sie ermittelt nun auch gegen Sauter wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Neben Nüßlein gibt es nun vier weitere Beschuldigte in der Masken-Affäre.

