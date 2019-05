vor 52 Min.

Fernsehköchin Sarah Wiener zieht ins Europaparlament ein

Fernsehköchin Sarah Wiener geht als Abgeordnete der österreichischen Grünen nach Brüssel. Dort will sie sich für bessere Ernährung und Landwirtschaft einsetzen.

Von Maria Heinrich

Als Fernsehköchin in die Politik zu wechseln, ist wohl eine krasse Veränderung, könnte man meinen. Nicht für Sarah Wiener. Die Österreicherin wurde am Sonntag für die Grünen ins Europäische Parlament gewählt. Die Veränderungen, die damit jetzt auf sie zukommen, nimmt sie ziemlich gelassen. Schließlich setze sie sich aus Eigenantrieb schon seit vielen Jahren für eine Ernährungswende, für bessere Lebensmittel und eine nachhaltige Landwirtschaft ein, erklärt die 56-Jährige. Für diese Themen will sie jetzt weiterhin eintreten. Nicht nur aus eigener Initiative, sondern ab sofort als Politikerin auf europäischer Ebene.

Sarah Wiener hat weder einen Schulabschluss noch eine Kochausbildung

Sarah Wiener, die in Halle in Westfalen geboren wurde, jedoch bei ihrer Mutter, der Künstlerin Lore Heumann in Wien aufwuchs, ist heute als erfolgreiche Fernsehköchin und Unternehmerin bekannt. Sie führt in Berlin eine Catering-Firma, ein Restaurant und eine Holzofenbäckerei in Demeter-Qualität. Dabei hat Wiener weder einen Schulabschluss noch eine Kochausbildung. Mit 16 brach sie die Schule ab, verließ das Mädcheninternat und trampte durch Italien, Frankreich und Deutschland. Sie sei ein unglückliches, zorniges, faules, melancholisches Kind gewesen, das sich keinem Druck beugen wollte, erzählte sie später in einem Interview.

Mit 24 bekam sie ihren Sohn Artur, ging nach Berlin und lebte bei ihrem Vater, dem Schriftsteller Oswald Wiener, und dessen zweiter Ehefrau Ingrid. Von ihr lernte sie das Kochen, als sie im Restaurant Exil, das ihrem Vater gehörte, als Küchenhilfe arbeitete. 1990 wagte Wiener den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete ein eigenes Catering-Unternehmen. Neun Jahre später eröffnete sie ihr erstes eigenes Restaurant. Sechs Jahre lang war sie mit dem Schauspieler Peter Lohmeyer verheiratet.

Sarah Wiener: "Die Zukunft muss ökologisch sein"

Seit 2004 ist sie dem deutschen Fernsehpublikum bekannt, als Wiener in der ARD-Doku „Abenteuer 1900 – Leben im Gutshaus“ auftrat. Dort war unter anderem zu sehen, wie sie eigenhändig ein Huhn schlachtete. Das sei ja bis vor ein paar Jahrzehnten normal gewesen, sagt sie. Aber daran merke man auch, wie pervers unser Nahrungsmittelsystem heute mittlerweile ist. „Wir leben in einer dekadenten Luxusgesellschaft, die gar nicht wirklich weiß, was Hunger ist. Wir importieren uns die ganze Welt. Der Süden hungert für unseren Überfluss.“

Die Politik könne dazu beitragen, dass alle Menschen nachhaltig, vielfältig und frisch essen könnten, sagt Sarah Wiener. „Die Zukunft muss ökologisch sein, sonst werden wir keine haben.“ Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft – das sind die Themen, für die Sarah Wiener brennt. Egal, ob als Köchin oder Politikerin. Als die österreichischen Grünen sie im Frühjahr gefragt hatten, ob sie für das EU-Parlament kandidieren möchte, war für Sarah Wiener deshalb sofort klar: „Da sage ich Ja.“

