21.09.2020

Finanzminister Olaf Scholz will Geldwäschevorwürfe gegen Banken prüfen

Exklusiv Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks haben Defizite im Kampf gegen Geldwäsche aufgedeckt. Olaf Scholz will prüfen, was in Deutschland verbessert werden kann.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat eine neue Überprüfung der von einem internationalen Journalisten-Team aufgedeckten Defizite im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche angeordnet. „Wir schauen, ob wir aus diesen alten Fällen noch Erkenntnisse ziehen können“, sagte der SPD-Politiker der unserer Redaktion. „Es handelt sich um Vorwürfe, die länger zurückliegen, vor allem in der Zeit bis 2017“, betonte Scholz. Seitdem seien in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Konsequenzen gezogen worden um Geldwäsche besser auf die Schliche zu kommen, sagte der Minister

Zahl der Geldwäsche-Verdachtsfälle massiv angestiegen

So seien Zuständigkeit für Finanztransaktionsuntersuchungen auf den Zoll verlagert worden und die Zahl der entsprechenden Mitarbeiter auf fast 500 ausgebaut worden, ebenso die zur Verfügung stehenden technischen Mittel. „Wie notwendig es ist hier weiter zumachen, zeigt dass sich die Zahl der Verdachtsmeldungen inzwischen mehr als verdoppelt hat“, sagte der Bundesfinanzminister. Die Zahl der Verdachtsmeldungen habe sich in seiner Amtszeit auf 115.000 fast verdoppelt, sagte Scholz.

„Ich habe veranlasst, dass noch einmal genau geschaut und was wir als neue Informationen bekommen“, erklärte er mit Blick auf die Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks, wonach Gelder aus dunklen Quellen im weltweiten Bankennetz gewaschen worden seien. „Da die Medien ganz professionell erklärt haben, uns die Informationen nicht weiterzugeben, müssen wir andere Wege gehen, um sie herauszufinden“, sagte der Finanzminister. „Wenn es um neue Informationen geht, werden wir auf die amerikanischen Behörden angewiesen sein“, fügte er hinzu.

