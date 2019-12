vor 2 Min.

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin: Weiblich, jung, selbstbewusst

Finnland bekommt die jüngste Ministerpräsidentin der Welt. Sanna Marin legte eine steile Karriere hin, auch ihre Biografie ist außergewöhnlich.

Von André Anwar

Es ist ein Rekord, mit relativ kurzem Haltbarkeitsdatum. Doch weil die Politik – und die Medien sowieso – Superlative liebt, bekommt Sanna Marin eine ganz besondere Auszeichnung angeheftet: Die 34-Jährige wurde gestern zur finnischen Ministerpräsidentin ernannt und ist damit jüngste Regierungschefin der Welt. Jedenfalls so lange, bis der Österreicher Sebastian Kurz (33), derzeit noch ein Kanzler in Wartestellung, einen Koalitionspartner gefunden hat. Sie selbst wird’s verschmerzen: "Ich habe ehrlich gesagt nie über mein Alter oder mein Geschlecht nachgedacht", sagte sie fast schon ärgerlich zu einem älteren, männlichen Journalisten. Es gehe ihr nur um Sachfragen.

Sanna Marins sicheres Auftreten überzeugte die Finnen

Marin steht politisch, genauso wie ihr Mentor und Vorgänger im Ministerpräsidentenamt Antti Rinne, weit links. Die finnische Presse charakterisiert die Sozialdemokratin als "klug", "besonnen" und "sie lerne schnell". Gegner beschimpfen sie als "grünen und linksorientierten Freak". Dabei wird sich inhaltlich in Finnlands Politik wohl wenig ändern: Marin hat angekündigt, das Regierungsprogramm der Sozialdemokraten fortzusetzen. Als stellvertretende Parteichefin hatte Marin zu Jahresbeginn den eher blassen Rinne vertreten, als dieser ausgerechnet im Wahlkampf vor der Parlamentswahl größere gesundheitliche Probleme hatte. Marin machte sich in der Zeit mit ihrem sicheren und überzeugenden Auftreten einen Namen. Die Sozialdemokraten wurden bei der Finnen-Wahl im April schließlich stärkste Kraft – und Rinne Regierungschef. Vor einer Woche reichte er seinen Rücktritt ein und machte damit Platz für seine junge Nachfolgerin.

In Finnland sind die meisten wichtigen Posten mit Frauen besetzt

In die Politik kam die Mutter einer kleinen Tochter früh, bereits in den frühen Zwanzigern wurde sie in den Stadtrat gewählt und zur Vorsitzenden ernannt. Besonders wichtig sind ihr nach eigenen Angaben neben der Geschlechtergleichheit und weltweiten Solidarität vor allem Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. In ihrem Kabinett sitzen überwiegend Frauen auf den wichtigen Positionen. Vier von ihnen sind jünger als 35.

Sanna Marin: Vorliebe für Hard Rock

Marins Lebensweg ist aber nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten ungewöhnlich. Sie wurde am 16. November 1985 in Helsinki geboren und wuchs in der Kleinstadt Pirkkala bei Tampere auf. Ihre Mutter war alleinerziehend und ging später eine Beziehung mit einer anderen Frau ein – Sanna Marin sprach öffentlich über die damit verbundenen Stigmatisierungen. Ihre Freizeit verbringt die Sozialdemokratin nach Angaben finnischer Medien gerne mit Familie und Freunden und vorzugsweise in der Natur. Musikalisch mag sie laut der Lokalzeitung Tamperelainen besonders die US-Band Rage Against the Machine, kann aber auch klassischem Hard Rock, Funk und altem Hip-Hop etwas abgewinnen. Marin wird die dritte weibliche Ministerpräsidentin Finnlands – und noch die jüngste Regierungschefin der Welt. (mit dpa)

