15:51 Uhr

"Gangart von Populisten": SPD und Grüne kritisieren Joachim Herrmann

Exklusiv Nach den Attacken von Frankfurt und Stuttgart attestiert Bayerns Innenminister Herrmann Zuwanderern hohe Gewaltbereitschaft. Von SPD und Grünen kommt Widerspruch.

Von Bernhard Junginger

Politiker von SPD und Grünen äußern heftige Kritik an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für seine Äußerungen zur Gewaltbereitschaft von Migranten. „Den grausamen Vorfall in Frankfurt zu benutzen, um das eigene verquere Weltbild zu untermauern, ist schändlich“, sagte SPD-Innenpolitiker Mahmut Özdemir unserer Redaktion.

„Für mich bleibt Straftäter gleich Straftäter, egal ob es der bayrische Steuerbetrüger oder der ausländische Kriminelle ist. In der kleinen bayerischen Welt von Herrn Herrmann ist aber anscheinend an allem der Ausländer schuld.“ Herrmann hatte neu eingereisten Zuwanderern zuvor in einem Interview unterstellt, deutlich gewaltbereiter zu sein als Einheimische.

Nach Ansicht des Duisburger Politikers Özdemir zeugt das davon, „dass man lieber einen Sündenbock sucht, als über die eigenen Versäumnisse zu reden“. Der SPD-Mann betont: „Diese Gangart kenne ich von Populisten.“

Grüne: Vorwürfe sind eines Innenministers "schlicht unwürdig"

Özdemir kritisiert, dass Herrmann in seinem Streben nach Sicherheit Personal der Bundespolizei an den bayerischen Grenzen binde, dass dann in Frankfurt oder anderswo fehle. „Ich bin gerne bereit, über mehr Personal für mehr Sicherheit der Menschen an den Bahnhöfen zu reden“, betont der SPD-Politiker. „Aber nicht über eine Umverteilung nach Bayern, damit Länderfürsten am Ende wieder von der eigenen Verantwortung ablenken können.“

Auch bei den Grünen stoßen die Äußerungen Herrmanns auf Unverständnis. Fraktionsvize Konstantin von Notz nannte die Vorwürfe eines Landesministers „schlicht unwürdig“. Der Grünen-Politiker ergänzte: „Ich würde mich freuen, wenn auch der bayerische Innenminister endlich mal substanzielle Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit in unserem Land machen würde, statt wiederholt Wasser auf die Mühlen der Hetzer der AfD zu kippen.“ (AZ)

Themen Folgen