Georg Nüßlein und Nikolas Löbel: Ein Abgang ohne Würde

Herr Stifter, warum regen Sie sich auf?



Man könnte meinen, das ist ein ganz neuer Stil, den die Union in Sachen Skandale an den Tag legt.



Diese werden doch seit Helmut Kohl konsequent ausgesessen und das funktioniert doch wunderbar, weil das Wahlvolk in der Regel ein Kurzzeitgedächtnis hat.



Spätestens bei der Bundestagswahl ist alles vergessen und das Kreuz wird wieder ganz brav bei der CDU/CSU gemacht.



Wobei ich nie verstehen werde, warum Arbeitnehmer diese Parteien freiwillig wählen.



Für alle, die nicht wissen, was CDU ausgeschrieben bedeutet:



Club Der Unternehmer



In diesem Sinne

