Gesundheitspolitiker sind an fehlender Vernunft der Urlauber gescheitert

Das Coronavirus breitet sich wieder schneller aus, die Testkapazitäten der Labore sind erschöpft. Der Eindruck entsteht, dass sich Jens Spahn verkalkuliert hat.

In der Rückschau ist es leicht, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und seinen Kollegen in den Bundesländern Naivität vorzuwerfen. Zu glauben, dass sich alle Urlauber an die Hygienevorschriften halten würden und das Coronavirus dadurch im Schach gehalten werden könnte.

Nun ist passiert, was Kritiker befürchtet hatten: Der Erreger breitet sich schneller aus. Doch die Politiker standen vor einer schwierigen Entscheidung: Eine harte Beschränkung der Reisefreiheit in den Sommermonaten wäre ein gravierender Eingriff in die Grundrechte gewesen und hätte für massive Unzufriedenheit geführt. Dass die Testkapazitäten jetzt schneller erschöpft sind als gedacht, ist für Spahn dennoch misslich. Der Eindruck entsteht, dass er sich verkalkuliert hat und nicht wusste, wie leistungsfähig der Apparat ist.

Mehr Urlauber werden in Quarantäne müssen

Dahinter steckt noch eine bittere Wahrheit. Wenn weniger Urlauber getestet werden können, müssen mehr in Quarantäne. Aber den Behörden fehlen die Mitarbeiter, deren Einhaltung zu kontrollieren. Das wiederum könnte zu neuen Ausbrüchen führen. Die Gesundheitspolitiker sind am Vertrauen in die Vernunft der Urlauber gescheitert.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Kehrtwende: Spahn will Pflicht-Tests für Reisende stoppen

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen